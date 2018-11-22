Полицейские накрыли фабрику, где из презервативов б/у делали новые Durex

Китайские полицейские накрыли фабрику, где производились контрафактные презервативы "Дюрекс". Всего было обнаружено 500 тыс. коробок. По данным правоохранителей из провинции Хэнань (Восточный Китай), им удалось обезвредить целую группировку, которая поставила производство контрацептивов на поток, пишет Dailymail.

В ходе допросов и экспертизы выяснилось, что презервативы делали из некачественных материалов, а часть из них даже была изготовлена из использованных презервативов. Продукция сбывалась через супермаркеты, отели и торговые автоматы по всему региону. Членам банды грозят тюремные сроки до 4 лет с конфискацией имущества.