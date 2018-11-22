На рэпера Хаски завели дело

Концерт рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски, в волгоградском ночном клубе Royal Night отменили. Выступление должно было состояться 23 ноября.
«Концерт отменен, сейчас артист задержан в Краснодаре. Раскуплено около тысячи билетов — это переаншлаг, наш зал вмещает порядка 600—700 человек. Деньги за все купленные ранее билеты будут возвращены», — сообщил ТАСС менеджер заведения.
Накануне, 21 ноября, сотрудники полиции задержали Хаски во время его выступления в Краснодаре. По данным агентства, ему предъявлены обвинения по трем статьям административного кодекса (КоАП) — «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах», «Мелкое хулиганство» и «Отказ пройти медицинское освидетельствование». Максимальное наказание по каждой статье может составлять до 15 суток ареста.
«Я со своей стороны хочу сказать, что лично мы не отменяли концерт. Представителям концертных площадок угрожают и требуют отмены выступлений»,— цитирует менеджера рэп-исполнителя Андрея Орехова V1.ru.
Отмечается, что в Royal Night, объявившем о концерте российского рэпера, пообещали вернуть деньги за проданные билеты в день выступления.
Ранее на YouTube был заблокирован клип Хаски на композицию «Иуда», набравший к тому моменту более 5 миллионов просмотров. Клип изобилует криминальными разборками, а также изображениями панельных домов. Текст композиции якобы содержит пропаганду наркотиков. Незадолго до блокировки клип был отмечен премией Jager Music Awards в категории «Видео года».
До этого концерт Хаски запретили в Тольятти из-за композиции «Поэма о Родине», в которой обнаружили пропаганду каннибализма.
В мае прошлого года, как писал «Ридус», Хаски и члены его коллектива подверглись нападению пьяных хулиганов в Подмосковье, где снимали новый клип.