На рэпера Хаски завели дело

«Концерт отменен, сейчас артист задержан в Краснодаре. Раскуплено около тысячи билетов — это переаншлаг, наш зал вмещает порядка 600—700 человек. Деньги за все купленные ранее билеты будут возвращены», — сообщил ТАСС менеджер заведения.

Накануне, 21 ноября, сотрудники полиции задержали Хаски во время его выступления в Краснодаре. По данным агентства, ему предъявлены обвинения по трем статьям административного кодекса (КоАП) — «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах», «Мелкое хулиганство» и «Отказ пройти медицинское освидетельствование». Максимальное наказание по каждой статье может составлять до 15 суток ареста.

ФОТО: Violetta Sturit / Violetta Sturit/TASS

«Я со своей стороны хочу сказать, что лично мы не отменяли концерт. Представителям концертных площадок угрожают и требуют отмены выступлений»,— цитирует менеджера рэп-исполнителя Андрея Орехова V1.ru.

Отмечается, что в Royal Night, объявившем о концерте российского рэпера, пообещали вернуть деньги за проданные билеты в день выступления.

Ранее на YouTube был заблокирован клип Хаски на композицию «Иуда», набравший к тому моменту более 5 миллионов просмотров. Клип изобилует криминальными разборками, а также изображениями панельных домов. Текст композиции якобы содержит пропаганду наркотиков. Незадолго до блокировки клип был отмечен премией Jager Music Awards в категории «Видео года».

До этого концерт Хаски запретили в Тольятти из-за композиции «Поэма о Родине», в которой обнаружили пропаганду каннибализма.