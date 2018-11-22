Чт, 22.11.2018
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Как выбрать самые вкусные и сладкие мандарины

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Мандарины.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Какие мандарины выбрать? 

Сегодня пишет, что сладкий фрукт выдает кожица.

"Если мандарин блестит, значит, он свежий. По размеру фрукт должен быть средним – в крупных плодах много белых прожилок, а в маленьких – косточек", – говорит эксперт.

Но блестящий фрукт желательно взять в руки и понюхать – нередко для придания товарного вида мандарины натирают растительным маслом. А если кожица матовая – плод сорвали еще зеленым, и "доходил" он в ящике на складе.

Еще один показатель качественных цитрусовых – вес. Мандарины, которые дозревали на дереве, тяжелее. Поэтому можно взять два одинаковых фрукта и сравнить.

"Обычно фрукты срывают с октября по апрель. Если они собраны после ноября, то всегда будут сладкими", – добавил он.

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