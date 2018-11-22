Как выбрать самые вкусные и сладкие мандарины
22 ноября 2018, 17:15
Какие мандарины выбрать?
Сегодня пишет, что сладкий фрукт выдает кожица.
"Если мандарин блестит, значит, он свежий. По размеру фрукт должен быть средним – в крупных плодах много белых прожилок, а в маленьких – косточек", – говорит эксперт.
Но блестящий фрукт желательно взять в руки и понюхать – нередко для придания товарного вида мандарины натирают растительным маслом. А если кожица матовая – плод сорвали еще зеленым, и "доходил" он в ящике на складе.
Еще один показатель качественных цитрусовых – вес. Мандарины, которые дозревали на дереве, тяжелее. Поэтому можно взять два одинаковых фрукта и сравнить.
"Обычно фрукты срывают с октября по апрель. Если они собраны после ноября, то всегда будут сладкими", – добавил он.