«Выглядит угрожающе». Милонов попросил главу МВД России проверить рэпера Элджея

В письме министру внутренних дел депутат заявил, что сценический образ рэпера вызывает неоднозначную реакцию у родителей.
Депутат российской Госдумы Виталий Милонов отправил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой провести "комплексную проверку деятельности" рэпера Элджея (настоящее — Алексей Узенюк), пишет Life.ru.
По словам Милонова, основную часть поклонников Элджея составляют малолетние дети и подростки, а творчество и сценический образ рэпера крайне неоднозначно воспринимается родителями.
«Куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. "Короной" же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — приводит текст письма Колокольцеву РИА "Новости".
Напомним, в октябре был отменён концерт Элджея в Нижнем Новгороде по итогам проверки региональной прокуратурой.