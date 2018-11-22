«Выглядит угрожающе». Милонов попросил главу МВД России проверить рэпера Элджея

Депутат российской Госдумы Виталий Милонов отправил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой провести "комплексную проверку деятельности" рэпера Элджея (настоящее — Алексей Узенюк), пишет Life.ru.

По словам Милонова, основную часть поклонников Элджея составляют малолетние дети и подростки, а творчество и сценический образ рэпера крайне неоднозначно воспринимается родителями.

«Куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. "Короной" же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — приводит текст письма Колокольцеву РИА "Новости".