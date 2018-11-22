Видео: вы думали, что всё знаете о ЗОЖе и сложностях бытия? Интервью с писателем Владом Вас поразит всех!

Портал Limon каждый четверг продолжает знакомить страну с самыми интересными жителями и героями. В этот четверг к нам на огонек в Limon LIVE зашел писатель Влад Вас. Этот человек настолько интересный, что беседовать мы с ним могли бы вечно, но вот самое важное, что вам нужно знать о Владе.