Видео: вы думали, что всё знаете о ЗОЖе и сложностях бытия? Интервью с писателем Владом Вас поразит всех! Limon LIVE!
22 ноября 2018, 18:15
Портал Limon каждый четверг продолжает знакомить страну с самыми интересными жителями и героями. В этот четверг к нам на огонек в Limon LIVE зашел писатель Влад Вас. Этот человек настолько интересный, что беседовать мы с ним могли бы вечно, но вот самое важное, что вам нужно знать о Владе.
О чем-то из этого списка и не только мы поговорили в нашем свежем выпуске! Скорее смотрите вверху новости.