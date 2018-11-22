Чт, 22.11.2018
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  • Видео: вы думали, что всё знаете о ЗОЖе и сложностях бытия? Интервью с писателем Владом Вас поразит всех!

Видео: вы думали, что всё знаете о ЗОЖе и сложностях бытия? Интервью с писателем Владом Вас поразит всех! Limon LIVE!

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Портал Limon каждый четверг продолжает знакомить страну с самыми интересными жителями и героями. В этот четверг к нам на огонек в Limon LIVE зашел писатель Влад Вас. Этот человек настолько интересный, что беседовать мы с ним могли бы вечно, но вот самое важное, что вам нужно знать о Владе.

  • Автор 5 книг художественной литературы.
  • Автор свыше 200 различных произведений опубликованных в более, чем в двух десятках альманах и литературных журналах.
  • Многократный номинант и лауреат всевозможных премий, конкурсов, а также чемпионатов поэзии и прозы в РФ и международного уровня.
  • Автор десятков психологических статей и тренингов.
  • Автор статей о живом питании.
  • Основатель и руководитель рекламно-литературного агентства РекЛит.
  • Финансовый консультант. Инвестор.
  • Практикующий психолог. Tренер по личностному росту.
  • Несколько лет проживал в США и Австралии.
  • Нынешнее место положение — неизвестно.

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

О чем-то из этого списка и не только мы поговорили в нашем свежем выпуске! Скорее смотрите вверху новости. 

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