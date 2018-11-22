Чт, 22.11.2018
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Facebook бурлит: на проектировщика улицы Гонсиори появились мемы Смотрите фото!

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Gonsiori tänava avamine.

ФОТО: Tairo Lutter

На прошлой неделе в Таллинне открыли обновленную улицу Гонсиори, а вместе с ней — первую в Эстонии полосу с реверсивным движением.

Долго ждать не пришлось, обновленную улицу принялись активно обсуждать в интернете. Люди пишут как хорошие, так и плохие отзывы. Понятно, что у некоторых жителей столицы на обновленном участке возникли проблемы, ведь полосы с реверсивным движением до этого в столице Эстонии не было. Так в интернете пошли гулять мемы, высмеивающие проектировщиков этого дорожного участка.

ФОТО: Facebook

Если у вас возникли сложности, схему движения на реверсивном перекрестке смотрите ЗДЕСЬ!

А вы уже ездили по обновленной Гонсиори? Делитесь в комментариях своими впечатлением!

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