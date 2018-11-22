Facebook бурлит: на проектировщика улицы Гонсиори появились мемы Смотрите фото!
22 ноября 2018, 15:26
На прошлой неделе в Таллинне открыли обновленную улицу Гонсиори, а вместе с ней — первую в Эстонии полосу с реверсивным движением.
Долго ждать не пришлось, обновленную улицу принялись активно обсуждать в интернете. Люди пишут как хорошие, так и плохие отзывы. Понятно, что у некоторых жителей столицы на обновленном участке возникли проблемы, ведь полосы с реверсивным движением до этого в столице Эстонии не было. Так в интернете пошли гулять мемы, высмеивающие проектировщиков этого дорожного участка.
Если у вас возникли сложности, схему движения на реверсивном перекрестке смотрите ЗДЕСЬ!
А вы уже ездили по обновленной Гонсиори? Делитесь в комментариях своими впечатлением!