Томми Кэш.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Томми Кэш сегодня опубликовал один из видеоклипов своего нового альбома - «¥€$. 

Режиссерами клипа выступили Томми Кэш и Анна-Лиза Химма.

Смотрите видео! 