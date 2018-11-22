Обнародовано предсмертное фото изможденного болезнью Караченцова

7 октября Быстряков с женой и одним из сыновей побывал в больнице, где последние дни проводил Караченцов. Композитор не мог не навестить друга, с которым столько пройдено, пережито, спето. «Коля сейчас в больнице, но не унывает и даже всем передал привет! А мы его развлекли как могли. Дружба не имеет ни границ, ни расстояний, а 30 лет, как говаривал старик Шекспир, это есть срок, и срок немалый», – написал тогда Быстряков.