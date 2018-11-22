Обнародовано предсмертное фото изможденного болезнью Караченцова

Композитор Владимир Быстряков дружил с актером Николаем Караченцовым много лет. Три пластинки – «Звезды Владимира Быстрякова», «Дорога к Пушкину» и «Предчувствие любви» – были записаны ими совместно. «Юбилей», «Алиби» «Смейся, паяц!» и полтора десятка других песен авторства Быстрякова вошли в репертуар Караченцова. Так уж вышло, что композитор был последним, кто встречался с артистом в больнице.
7 октября Быстряков с женой и одним из сыновей побывал в больнице, где последние дни проводил Караченцов. Композитор не мог не навестить друга, с которым столько пройдено, пережито, спето. «Коля сейчас в больнице, но не унывает и даже всем передал привет! А мы его развлекли как могли. Дружба не имеет ни границ, ни расстояний, а 30 лет, как говаривал старик Шекспир, это есть срок, и срок немалый», – написал тогда Быстряков.
Никто не думал, что это фото актера станет последним – поклонники надеялись на чудо, желали Николаю Петровичу сил, мужества и «жить до 120 лет». Однако на снимке любимый артист, особенно на фоне цветущей жены Людмилы Поргиной, выглядит изможденным – страшная болезнь давала о себе знать. И даже не верится, что перед нами секс-символ, которого когда-то обожала вся страна...