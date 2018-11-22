Прохор Шаляпин будет мести улицы вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской
22 ноября 2018, 13:40
Недавно суд присудил экс-супруге актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской 200 часов общественных работ и штраф в размере 200 тысяч рублей (почти 3000 евро) в качестве компенсации бывшему мужу.
Новый возлюбленный скандальной пианистки вызвался ей помочь. На свое наказание Виталина отреагировала позитивно. Она заявила, что любит работать и она даже готова подмести улицы, если это принесет пользу. Цымбалюк-Романовская очень рада, что ее ухажер Прохор Шаляпин вызвался ей помочь. Она очень этим дорожит, пишет 7d.org.ua.