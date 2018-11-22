Прохор Шаляпин будет мести улицы вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Новый возлюбленный скандальной пианистки вызвался ей помочь. На свое наказание Виталина отреагировала позитивно. Она заявила, что любит работать и она даже готова подмести улицы, если это принесет пользу. Цымбалюк-Романовская очень рада, что ее ухажер Прохор Шаляпин вызвался ей помочь. Она очень этим дорожит, пишет 7d.org.ua.