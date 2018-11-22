Роза Сябитова боится за сына

Розу Сябитову уже не раз высмеивали за пафосность. Сейчас она снова дала хейтерам повод поиздеваться. Телесваха пожаловалась на проблемы с подбором персонала. Розу не устраивают запросы потенциальных домработниц относительно оплаты их труда. Также она не хочет брать молодых девушек на работу. Сябитова боится, что такая юная прелестница может соблазнить и женить на себе ее сына. Наследнику Роза мечтает подобрать обеспеченную девушку из хорошей семьи, а никак не прислугу. Отметим, ранее Роза уже рассказывала о проблеме с личной жизнью сына. Ей не нравился его выбор. Денис встречался с девушкой старше его и планировал свадьбу, но мать выступила против, считая, что та не сможет родить детей из-за возраста. Сейчас официально ни у Дениса, ни у Ксении нет отношений.