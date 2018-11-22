Ксения Бородина проявляет чудеса находчивости и не платит уборщицам

Права, пока что подтверждения этому нет, но хейтеры Ксении уже поверили в это, поскольку считать деньги звезда умеет. Например, все помнят ее знаменитый поход на рынок вместо бутиков. А теперь, когда семья вложилась в новый дом, этот вопрос стоит особенно остро, пишет 7d.org.ua.