Осторожно, эротика: голая Вера Брежнева показала фото в мокрой рубашке

Артистка опубликовала снимок на фоне морского заката, на котором она стоит к камере вполоборота. При этом на ней надета светлая и совершенно мокрая рубашка, облегающая тело. Вера обняла себя за плечи и подписала немного философски: "Я не мечтаю быть понятой всеми".