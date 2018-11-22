Осторожно, эротика: голая Вера Брежнева показала фото в мокрой рубашке ФОТО!
22 ноября 2018, 12:29
Вера Брежнева, буквально на днях показавшая в Instagram короткий ролик, на котором запечатлена в облегающих черных кожаных брюках и полупрозрачном боди, под которым не видно белья, снова порадовала подписчиков своей страницы достаточно откровенным фото.
Артистка опубликовала снимок на фоне морского заката, на котором она стоит к камере вполоборота. При этом на ней надета светлая и совершенно мокрая рубашка, облегающая тело. Вера обняла себя за плечи и подписала немного философски: "Я не мечтаю быть понятой всеми".