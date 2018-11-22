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  • Валдис Пельш срочно госпитализирован в Москве

Валдис Пельш срочно госпитализирован в Москве

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Valdis Pelsh

ФОТО: Korotayev Artyom / TASS

Стало известно о срочной госпитализации Валдиса Пельша. Говорят, популярный телеведущий пожаловался на боли в сердце, пишет Дни.ру.

Как утверждает РЕН ТВ, Валдис Пельш был доставлен в одну из московских клиник. Сообщается, что у него проблемы с сердечным ритмом. После обследования врачи оценили состояние телеведущего как средней тяжести. Сейчас Валдис Пельш находится в кардиологическом отделении.

Ранее шоумен появился в программе Елены Малышевой "Жить здорово!". Он откровенно рассказал о своих страданиях от приступов панкреатита. Недуг мучил Пельша десять лет назад, но адскую боль он не может забыть до сих пор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Надо сказать, что боль настолько сильная, что запоминается на всю жизнь. Считается, что эти боли сильнее в два раза родовых. Так что мне нельзя сказать "Зато вы не рожаете", потому что я рожал аж два раза", – пытался отшутиться шоумен.

Он добавил, что медики практически вытащили его с того света, ситуация была весьма и весьма сложная – его диагноз "панкреонекроз". Теперь шоумен вынужден постоянно соблюдать диету. Он исключил из рациона алкоголь, жирное, острое и газированные напитки.

Пельш уверяет, что придерживаться такого типа питания не сложно, так как воспоминания о перенесенных муках очень мотивируют вести здоровый образ жизни. Валдис посоветовал поклонникам заботиться о здоровье, обращаться за медицинской помощью и не пренебрегать диагностикой.

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