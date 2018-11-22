Чт, 22.11.2018
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Кто врет? Американский адвокат, которого эстонка обвинила в насилии, одержал первую победу

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Michael Avenatti ja Mareli Miniutti. September 2018.

ФОТО: Marion Curtis / AP

Напомним, что ранее Майкла Авенатти задержали в Лос-Анджелесе по подозрению в бытовом насилии. Самое интересное, что в суд на него подала эстонка Марели Миниутти, пишет Elu24.

На прошлой неделе Авенатти, не исключавший ранее своего участия в президентской гонке в США в 2020 году, был задержан полицией Лос-Анджелеса по подозрению в бытовом насилии. Основанием для этого послужила жалоба его сожительницы Марели Миниутти ,которая утверждает, что адвокат применил к ней физическую силу. Хрупкая блондинка подала после этого на Авенатти в суд, который запретил тому приближаться к ней.

Полиция Лос-Анджелеса передала дело Авенатти в окружную прокуратуру, однако та, как сообщает AP, в среду отказалась предъявлять адвокату официальные обвинения в совершении какого-либо тяжкого правонарушения, под которое подпадает избиение или же совершение других насильственных действий. Причин этому в ведомстве не назвали. СМИ сообщают, что дело теперь передано в нижестоящую городскую прокуратуру, которая изучит его на предмет предъявления 47-летнему Авенатти обвинений в мелком или же административном правонарушении.

ФОТО: Michael Owen Baker / AP

В своем заявлении агентству Авенатти отметил, что рад решению окружной прокуратуры не предъявлять ему тяжких обвинений. Он заявил о своей «абсолютной невиновности», назвав дело против него сфабрикованным.

Авенатти в последние месяцы получил в США широкую известность как адвокат, защищающий интересы экс-порноактрисы Сторми Дэниелс, которая утверждает, что около 10 лет назад вступала с Трампом в интимную связь. 

Марели Миниутти – малоизвестная актриса, которая приехала в США из Эстонии. Недавно она сыграла эпизодическую роль в фильме «Восемь подруг Оушена», в котором, были задействованы такие всемирно известные звезды как Рианна, Сандра Баллок, Энн Хэтэуэй и многие другие.

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