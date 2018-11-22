Одно лицо: дочь Милы Йовович выросла ее точной копией

Голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович частенько постит в своем Instagram семейные фотографии с мужем и дочками. Впрочем, поклонникам это только в радость. Потому, когда на днях актриса опубликовала целые серии фотографий своей 11-летне дочери Эвер Габо, фаны были в восторге. И не только потому, что снимки получились очень милыми и душевными, но и потому, что девочка растет точной копией своей знаменитой мамы!