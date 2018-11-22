Одно лицо: дочь Милы Йовович выросла ее точной копией

Мила Йовович засыпала сеть снимками со своей 11-летней дочерью, восхитив публику их поразительным сходством.
Голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович частенько постит в своем Instagram семейные фотографии с мужем и дочками. Впрочем, поклонникам это только в радость. Потому, когда на днях актриса опубликовала целые серии фотографий своей 11-летне дочери Эвер Габо, фаны были в восторге. И не только потому, что снимки получились очень милыми и душевными, но и потому, что девочка растет точной копией своей знаменитой мамы!
Рассмотрев фото Эвер Габо и фотографии Милы, поклонники пришли к выводу, что они словно две капли воды. Улыбка, глаза, овал лица — девочка очень похожа на Милу Йовович. К слову, младшая дочь актрисы, трехлетняя Дэшиел Эдан, похожа на свою маму не меньше сестры.
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