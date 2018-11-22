«Натуральная правда!» Известные олимпийцы разделись, чтобы вдохновить россиян

Цель проекта - вдохновить активное население стремиться к своим целям, невзирая на трудности и обстоятельства, как это не раз в своей жизни делали настоящие чемпионы, пишет Newsru .

В проекте, состоящем из 24 видеороликов, тема преодоления начинается для героев с первого же кадра - натуральную правду о себе они рассказывают в натуральном образе.

«Когда больше нет сил. Когда хочется отступить и признать поражение, к тебе на помощь приходят они - те, кто смог преодолеть, вытерпеть, устоять и победить. Восемь спортсменов-олимпийцев полностью раскрываются перед тобой, обнажая всю правду и силу преодоления. Они смогли трансформировать вызов всей своей жизни в вызов каждого дня. И так стать сильнее. Стать лучше. Стать героями. Смогли они - сможешь и ты», - отмечают авторы проекта.