Откровенно! Мэрилин Таймре предупреждает: ни в коем случае не дарите эти шесть вещей своей женщине

Мэрилин Таймре – не только популярный эстонский блогер, но и очень красивая девушка, которая постоянно делится со своими подписчиками своими секретами ухода за собой и рассказывает о своих тренировках.
Свежую публикацию в своем блоге Мэрилин посвятила Рождеству, до которого осталось чуть более месяца. А, точнее, подаркам, которые мужчинам не стоит дарить женщинам на этот светлый праздник.
«Нам (женщинам) не нужно, чтобы вы тратили уйму денег. Мы всего лишь хотим знать, что вы думаете о нас, выбирая подарок, что вы действительно знаете, что мы хотим получить, что нам необходимо, что мы любим… Что ваша цель – заставить наши глаза сиять!», – пишет Мэрилин.
Waiting for him to surprise him for International Men's day 😏 How did you ladies keep your man in mind? 😌 Let me know below! And don't forget to keep yourself in mind too with my -20% discount code "paljasporgand" at @changelingerie_estonia 👀 photo @roometpoom #changelingerie #lacebody #peachbum #squatbooty
Вот какие подарки, по мнению Мэрилин, нельзя дарить на Рождество:
- Большие мягкие игрушки: если ей больше 18-и лет и она не хранит игрушки из детства, то что, по-вашему, должна делать взрослая женщина с огромным и волосатым медведем? Оставьте эти подарки для своей младшей дочери;
- Принадлежности для готовки или уборки: такой подарок может выглядеть как намек, на то, что она не справляется со своими обязанностями... Вам бы понравилось, если бы женщина постоянно дарила вам инструменты?
- Поддельные украшения или сумки: если у вас недостаточно денег, чтобы купить хорошую сумку или драгоценные камни, то это абсолютно нормально! Однако это не означает, что нужно покупать подделки.
- Абонемент в спортзал: Если вы думаете, что женщина примет такой подарок с мыслью: «О, он заботится о моем теле и здоровье!», то вы ошибаетесь. Она скорее решит, что поправилась и стала выглядеть хуже в ваших глазах. Рождество, к тому же, неподходящее время для того, чтобы напоминать о делах насущных…
- Дешевые косметические подарочные комплекты или духи: были времена, когда подарочный набор был не такой уж плохой идеей… Но мы уже выросли из этого. Этот подарок просто кричит нам в лицо: «Я еще недостаточно хорошо тебя знаю, чтобы подарить тебе что-то, что ты на самом деле хотела бы получить. И, да, прости, но я не знал, что ты ненавидишь запах розового масла»;
- Предметы одежды: Очень опасная игра… Если ваш подарок не подойдет по размеру, вы можете попасть в неприятную ситуацию. Поэтому лучше не играть с чувствами своей женщины.