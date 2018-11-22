Откровенно! Мэрилин Таймре предупреждает: ни в коем случае не дарите эти шесть вещей своей женщине

Свежую публикацию в своем блоге Мэрилин посвятила Рождеству, до которого осталось чуть более месяца. А, точнее, подаркам, которые мужчинам не стоит дарить женщинам на этот светлый праздник.

«Нам (женщинам) не нужно, чтобы вы тратили уйму денег. Мы всего лишь хотим знать, что вы думаете о нас, выбирая подарок, что вы действительно знаете, что мы хотим получить, что нам необходимо, что мы любим… Что ваша цель – заставить наши глаза сиять!», – пишет Мэрилин.