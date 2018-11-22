Беспредел! Дочь бизнесмена устроила съeмки с живым львенком на фоне машины ДПС в Москве

Девушке, видимо, надоели съeмки с обычными дорогими машинами, и она решила найти что-нибудь поинтереснее. Карина отправилась на Воробьeвы горы, захватив с собой живого львeнка.

ФОТО: Instagram

Там она и устроила необычную фотосессию. На этот раз фоном послужила спецмашина ДПС, у которой девушка позировала с животным. Вероятно, автомобиль был с ненастоящими номерами — 2019.