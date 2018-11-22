Чт, 22.11.2018
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Беспредел! Дочь бизнесмена устроила съeмки с живым львенком на фоне машины ДПС в Москве

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ФОТО: Instagram

18-летняя Карина — студентка РАНХиГС, дочка состоятельного бизнесмена Арарата Назаретяна, который занимается торговлей автозапчастями, арендой и строительством. Девушка позволила себе устроить необычную фотосессию, за что ей грозит административное наказание, передает Life.

Девушке, видимо, надоели съeмки с обычными дорогими машинами, и она решила найти что-нибудь поинтереснее. Карина отправилась на Воробьeвы горы, захватив с собой живого львeнка.

ФОТО: Instagram

Там она и устроила необычную фотосессию. На этот раз фоном послужила спецмашина ДПС, у которой девушка позировала с животным. Вероятно, автомобиль был с ненастоящими номерами — 2019.

Но забава девушки не осталась незамеченной. На неe обратили внимание правоохранители. Теперь в МВД выясняют, откуда у студентки появилась такая машина. За рискованную фотосессию Карина может получить административное наказание.

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