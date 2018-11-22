Почему нельзя дарить часы любимому человеку

На первый взгляд может показаться, что часы - отличный подарок, но с точки зрения биоэнергетики это совсем не так. Дарить часы любимому человеку не стоит, и мы объясним вам, почему.
Существует много ложных примет, поэтому не всем суевериям можно верить. Однако что касается преподнесения в подарок часов, то это чистая правда - они действительно могут разрушить ваше счастье.
Часы в биоэнергетике
Часы обладают довольно сильной энергетикой, которая принимает участие в построении благоприятной атмосферы в доме. Происходит это только тогда, когда они исправны.
Часы вбирают в себя весь негатив, с которым встречаются вне дома. Поэтому при переездах их лучше как можно быстрее переносить из дома в дом. Если же переезд длительный - лучше купить новые.
Перед тем как преподнести часы в подарок, человек некоторое время держит их в окружении своей ауры.
Часы впитывают все самое плохое, а потом отдают это квартире или человеку, которому предназначены. По этой причине такой подарок может быть неким показателем ваших отношений.
Если все в порядке, часы не принесут неудач. Если же в отношениях проблемы или даритель пребывал в плохом настроении, пока часы были у него, подарок может привести к неприятностям.
Народные приметы о часах
Даже народные приметы доказывают опасность такого подарка. Во многих культурах этот презент расценивается как символ беды.
Предположительно, примета о том, что нельзя дарить часы, появилась на Востоке. Связана она с тем, что в китайском языке есть иероглиф, обозначающий часы, и он очень похож на иероглиф смерти.
В средние века люди и вовсе боялись держать дома часы, потому что верили, что в них заключена темная сила, которая способна разрушить любую идиллию.
Остановившиеся часы, согласно распространенным суевериям, сулят только беды. Если один человек подарит другому часы, это может привести к расставанию.
Примета появилась в результате многовековых наблюдений: история знает немало примеров того, как люди расставались или их брак распадался после таких подарков. Считается также, что, подарив часы, можно навлечь беду на человека, и в его жизни начнется черная полоса.
Так или иначе, но приметы привели к тому, что в современном мире, где часы может позволить себе почти каждый, стало сложно избежать негативного влияния многовековых наблюдений.
Каким бы плохим этот подарок ни был с точки зрения примет или биоэнергетики, он довольно хорош с практической точки зрения.
Самый простой способ - подарить деньги или сертификат на часы, чтобы человек самостоятельно купил их. Это защитит его и вас от всех вероятных опасностей.
Согласно другим народным приметам, можно подарить человеку часы, но обязательно нужно взять за них какую-то символическую плату, чтобы отвести несчастья. Таким образом он "купит" эти часы, поэтому будет в безопасности.
Если вам подарили часы, специалисты Dailyhoro рекомендуют оставить их дома на несколько дней, а только потом надевать. Они должны "привыкнуть" к окружающей обстановке. Потом их можно носить без опасений.
Добавим, что многие люди спокойно носят часы, подаренные им любимыми и друзьями. Часто приметы работают как самовнушение, поэтому, если не зацикливаться на возможных неприятностях, проблемы обойдут вас стороной.