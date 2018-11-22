Почему нельзя дарить часы любимому человеку

Существует много ложных примет, поэтому не всем суевериям можно верить. Однако что касается преподнесения в подарок часов, то это чистая правда - они действительно могут разрушить ваше счастье.

Часы в биоэнергетике

Часы обладают довольно сильной энергетикой, которая принимает участие в построении благоприятной атмосферы в доме. Происходит это только тогда, когда они исправны.

Часы вбирают в себя весь негатив, с которым встречаются вне дома. Поэтому при переездах их лучше как можно быстрее переносить из дома в дом. Если же переезд длительный - лучше купить новые.

Перед тем как преподнести часы в подарок, человек некоторое время держит их в окружении своей ауры.

Часы впитывают все самое плохое, а потом отдают это квартире или человеку, которому предназначены. По этой причине такой подарок может быть неким показателем ваших отношений.

Если все в порядке, часы не принесут неудач. Если же в отношениях проблемы или даритель пребывал в плохом настроении, пока часы были у него, подарок может привести к неприятностям.

Народные приметы о часах

Даже народные приметы доказывают опасность такого подарка. Во многих культурах этот презент расценивается как символ беды.

Предположительно, примета о том, что нельзя дарить часы, появилась на Востоке. Связана она с тем, что в китайском языке есть иероглиф, обозначающий часы, и он очень похож на иероглиф смерти.

В средние века люди и вовсе боялись держать дома часы, потому что верили, что в них заключена темная сила, которая способна разрушить любую идиллию.

Остановившиеся часы, согласно распространенным суевериям, сулят только беды. Если один человек подарит другому часы, это может привести к расставанию.

Примета появилась в результате многовековых наблюдений: история знает немало примеров того, как люди расставались или их брак распадался после таких подарков. Считается также, что, подарив часы, можно навлечь беду на человека, и в его жизни начнется черная полоса.

Так или иначе, но приметы привели к тому, что в современном мире, где часы может позволить себе почти каждый, стало сложно избежать негативного влияния многовековых наблюдений.

Каким бы плохим этот подарок ни был с точки зрения примет или биоэнергетики, он довольно хорош с практической точки зрения.

Самый простой способ - подарить деньги или сертификат на часы, чтобы человек самостоятельно купил их. Это защитит его и вас от всех вероятных опасностей.

Согласно другим народным приметам, можно подарить человеку часы, но обязательно нужно взять за них какую-то символическую плату, чтобы отвести несчастья. Таким образом он "купит" эти часы, поэтому будет в безопасности.

Если вам подарили часы, специалисты Dailyhoro рекомендуют оставить их дома на несколько дней, а только потом надевать. Они должны "привыкнуть" к окружающей обстановке. Потом их можно носить без опасений.