Мужские качества, которые раздражают женщин

У каждой женщины есть свои предпочтения, каким она хочет видеть идеального мужчину. Поэтому сложно однозначно сказать, что должен представлять собой идеал, а если и проводить исследование/опрос, то его результаты займут далеко не несколько страниц, пишет Menslife.com.

Наряду с требованиями и предпочтениями у представительниц прекрасного пола есть общие критерии неприемлемых для них мужских качеств. О них мы и расскажем в сегодняшней статье.

Скупость

Мужская жадность – один из самых отталкивающих факторов для женщин. Многие изначально предпочитают не связываться со скупыми мужчинами. Эта черта не красит, а производит отталкивающий эффект.

Довольно часто жадными оказываются мужчины с невысоким и средним достатком, которым хочется сказать: «Нужно не мало тратить, а больше зарабатывать». К тому же, жить с мужчиной в постоянном финансовом отчете никому не понравится.

Абсолютное нежелание прислушиваться к женщине

Есть категория мужчин, которая считает лишним меняться и прислушиваться к разумной критике. Однако положительные перемены благоприятно влияют на личностное развитие.

Если ты живешь прошлым и не хочешь развиваться, в глазах женщины ты будешь выглядеть нелепо.

Неряшливость

Неопрятный внешний вид портит впечатление о человеке, независимо от его статуса и дохода. Несвежий запах, мятая одежда, пятна, потертости, неухоженная стрижка и борода, немытые волосы – все это отталкивает не только женщин, но и в целом окружающих.

Мамин сынок

Безусловно, возлюбленная должна уважать твои отношения с матерью. Однако любой женщине не понравится, если в большинстве диалогов будут фразы типа: «Моя мама считает», «Мама сказала». Если ты еще не созрел для решений без мамы, тогда и отношения рано заводить. Четко разграничивай роль в твоей жизни мамы и девушки так, чтобы никого не обидеть.

Постоянные жалобы на жизнь и злостная критика успешных людей

Конечно, с несправедливостью сталкивался каждый из нас, но это не повод унывать и постоянно жаловаться на жизнь своей девушке. Еще хуже – резко критиковать успешных людей.

Лучше всего прекратить жаловаться и начать принимать меры, чтобы исправить неприятную ситуацию. Так, ты будешь выглядеть мужчиной, который не плывет по течению невзгод и сложностей, а решает проблемы.

«Это немужское дело»

Некоторые мужчины четко разграничивают женские и мужские дела, как правило, в свою пользу. Они не оказывают помощь по дому и практически не занимаются детьми. Одно дело, если женщина полностью на обеспечении мужа, и совсем другое – когда оба работают, а все домашние хлопоты на хрупких женских плечах.

Повышенное самолюбие

В разумных пределах любить себя можно и нужно, но без нарциссизма. Незаменимых людей нет, поэтому не строй из себя мачо и цени ту, которая делает тебя счастливым.

Обещать не значит сделать

Не зря среди женщин бытует поговорка «Мужчина сказал и мужчина сделал – это два разных мужчины». Если уж дал женщине обещание, то выполняй его. Да, женщины любят ушами, но не тогда, когда мужчина сказочник.

Неудачная маскировка лысины

Извечная проблема многих мужчин – лысина или уменьшение густоты волос. Ненужно в этом случае отращивать волосы подлиннее или укладывать пару волосков так, чтобы немного прикрыть лысину.

Во-первых, многие девушки нормально воспринимают лысину, а во-вторых, можно проконсультироваться с парикмахером, чтобы он подобрал подходящую стрижку и уход за волосами.

Невнимательность и забывчивость

Забывчивость (особенно в нужный момент) и невнимательность – еще одна черта, отталкивающая женщин. Если ты не можешь запомнить ее день рождения, годовщину и т. д., запиши себе напоминания, но будь добр – не забывай.

К совершенству можно стремиться бесконечно, и так его и не достичь. Тем не менее, над собой нужно работать регулярно. Кроме того, нужно уважать пожелания и потребности девушки, которая рядом с тобой.