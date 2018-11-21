Рэпера Хаски обвиняют в экстремизме: запрет клипа, угрозы организаторам и концерт без электричества

Перед концертом на площадку пришли двое полицейских и несколько человек в штатском, которые потребовали от представителей Хаски подписать предупреждение

о запрете экстремизма и ответственности за нарушение законодательства при проведении публичного мероприятия.

Несмотря на то, что концерт не попадает под действие закона о митингах, менеджер певца подписал документ, передает Rus.tvnet.lv со ссылкой на Lenta.ru.

После этого директор площадки потребовал от музыкантов покинуть здание, однако они отказались.

Сотрудники в штатском заявили, что "менты приедут", и пригрозили подбросить наркотики. В зале отключили свет и звук, охранники перестали пускать зрителей внутрь.

По сведениям правозащитников, Хаски читал тексты песен без микрофона и музыки.

Менеджеры артиста рассказали, что сотрудники управления по противодействию экстремизму угрожали клубам Краснодара и Волгограда, где запланированы следующие концерты исполнителя.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области прокомментировали сообщения о срыве концерта рэпера Хаски, пишет Gazeta.ru.

"Никаких ограничительных мер сотрудниками полиции в отношении исполнителя не принималось. В отношении трех участников мероприятий составлены административные протоколы за мелкое хулиганство",

- цитирует сообщение МВД ТАСС.

17 ноября клип Хаски "Иуда" был заблокирован на YouTube на территории России по требованию государственных органов.

Точные причины для блокировки видео не называются. Известно, что в композиции есть фразы, намекающие на употребление наркотиков, также там используется оскорбление в адрес гомосексуалистов и есть строчка "а на проводе террористы".