Katri Palm ehk Katri Kats.

ФОТО: Katri Kats/ Instagram Story

Эстонская блогер Катри Пальм (25) продолжает радовать своих подписчиков. На этот раз розоволосая девушка опубликовала фотографию без лифчика.

Вы только посмотрите!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semi serious ☄️

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