Ср, 21.11.2018
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Беременная Рапунцель оголила зад на людях

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ФОТО: Instagram Алены Рапунцель

Алена Савкина приняла участие в съемках для обложки декабрьского номер журнала "ДОМ-2". Фотография получилась с изюминкой, пишут Dni.ru.

Обнаженная Рапунцель-младшая на фоне еловых ветвей прикрыта одной накидкой, едва скрывающей интимные части тела. "Из-за сестры мне страшно рожать", – гласит ее цитата на обложке журнала. Анонс выпуска появился в Instagram-аккаунте издания.

Отметим, что у Алены – непростые отношения с будущим отцом ребенка Ильей Яббаровым. Ранее молодой человек нашел себе новую избранницу на другой площадке телестройки – сейшельском "Острове любви". Ею стала Маргарита Ларченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine)

Кроме того, некоторое время назад между Рапунцель-младшей и Яббаровым произошел новый скандал во время съемок очередного этапа конкурса "Человек Года". Случилась весьма грязная потасовка.

Напомним, что на реалити-шоу Алена Савкина (с приходом на проект получила псевдоним Рапунцель, как у старшей сестры Ольги) пришла 5 февраля 2018 года. Девушка стала близко общаться с Ильей Яббаровым, из-за чего между сестрами начались конфликты. Ведь Ольга и Илья в 2015 году состояли в отношениях, но расстались со скандалом.

До прихода на "Дом-2" у Алены уже были отношения. Молодые люди жили вместе и собирались пожениться. Но позже они расстались, что обернулось для девушки депрессией.

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