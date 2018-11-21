Беременная Рапунцель оголила зад на людях

Алена Савкина приняла участие в съемках для обложки декабрьского номер журнала "ДОМ-2". Фотография получилась с изюминкой, пишут Dni.ru.
Обнаженная Рапунцель-младшая на фоне еловых ветвей прикрыта одной накидкой, едва скрывающей интимные части тела. "Из-за сестры мне страшно рожать", – гласит ее цитата на обложке журнала. Анонс выпуска появился в Instagram-аккаунте издания.
Отметим, что у Алены – непростые отношения с будущим отцом ребенка Ильей Яббаровым. Ранее молодой человек нашел себе новую избранницу на другой площадке телестройки – сейшельском "Острове любви". Ею стала Маргарита Ларченко.
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Кроме того, некоторое время назад между Рапунцель-младшей и Яббаровым произошел новый скандал во время съемок очередного этапа конкурса "Человек Года". Случилась весьма грязная потасовка.
Напомним, что на реалити-шоу Алена Савкина (с приходом на проект получила псевдоним Рапунцель, как у старшей сестры Ольги) пришла 5 февраля 2018 года. Девушка стала близко общаться с Ильей Яббаровым, из-за чего между сестрами начались конфликты. Ведь Ольга и Илья в 2015 году состояли в отношениях, но расстались со скандалом.
До прихода на "Дом-2" у Алены уже были отношения. Молодые люди жили вместе и собирались пожениться. Но позже они расстались, что обернулось для девушки депрессией.