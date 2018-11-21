Десять полезных советов для бородачей

Шикарная густая борода может стать настоящей гордостью мужчины. Но вот ухаживать за ней не так-то просто.

Мы собрали лучшие советы, которые помогут тебе не просто отрастить бороду, но и всегда поддерживать ее в безупречном виде! Что же для этого нужно?

1. Вести здоровый образ жизни

Сегодня можно найти множество советов, какие масла и бальзамы использовать для быстрого роста волос. К сожалению, чудо-средств не существует. Да, касторовое и репейное масла действительно ускоряют рост волос. Но они не оказывают ощутимого эффекта, лишь незначительный. Особенно масла будут бесполезны, если борода совсем не растет. А вот действительно большое влияние на рост волос оказывает образ жизни.

Также, чтобы отрастить бороду, необходимо повысить уровень тестостерона. А этого можно добиться с помощью регулярных спортивных тренировок и другой физической активности.

Поэтому запомни – для того чтобы стать обладателем густой бороды, важно правильно питаться, отказаться от вредных привычек, постараться избегать стрессов и быть физически активным.

2. Регулярно расчесывать бороду

Если ты решил отрастить бороду, то ее необходимо расчесывать с самого начала. Даже если она еще очень короткая. Тем самым ты направляешь волоски в нужном направление, и они привыкают к этому. Также, регулярно расчесывая бороду, ты делаешь массаж, который необходим для улучшения кровообращения. А это стимулирует рост волос. К тому же расчесывание отшелушивает омертвевшую кожу.

3. Быть терпеливым

Терпение и только терпение – именно то, что понадобится тебе на протяжении всего роста бороды. Это касается и начальной стадии, когда она только начинает отрастать; и того времени, когда борода полностью сформируется через несколько месяцев.

В первые недели придется немного перетерпеть неприятное ощущение зуда. Ну и привыкнуть к тому, что ежедневный уход за растительностью на лице необходим. По утрам уделяй ему 5-10 минут своего времени, и твои старания не пройдут даром.

4. Бриться только после душа

Для того, чтобы как следует увлажнить кожу и снизить ее раздражение, рекомендуется бриться не до принятия душа, а после. Горячая вода и пар прекрасно увлажнят и распарят твою кожу, раскроют поры, и процедура бритья пройдет легко и приятно.

5. Уметь скрывать проплешины

Бывает, что у мужчин на некоторых участках лица борода растет плохо, а может и совсем отсутствовать. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, а также наследственности. Всевозможные масла и бальзамы вряд ли помогут. Однако замаскировать это можно. Достаточно отрастить побольше волос на соседних зонах, и тем самым прикрыть эти участки лица. А можно просто отрастить пышные усы или изменить форму бороды.

6. Отдавать предпочтение темной одежде

Этот совет особенно актуален для тех, кто носит длинную бороду. Дело в том, что даже густая растительность на светлом фоне кажется редкой и не очень привлекательной. Поэтому желательно отказаться от светлой одежды и подбирать одежду под цвет бороды. Так она будет выглядеть гуще и аккуратнее.

7. Есть аккуратно

Кот Матроскин дал дельный совет мужчинам с бородой и пышными усами. Необходимо есть бутерброд, повернув его хлебом вверх, чтобы не запачкать волоски маслом и всевозможными соусами. Так усы и борода всегда будут чистыми и опрятными.

8. Правильно делать селфи

Чтобы борода на фотоснимках смотрелась эффектнее, надо снимать селфи, выгнув шею назад. Тем самым твоя борода будет визуально выглядеть более густой. Также для того, чтобы выделить скулы и показать бороду во всей красе, желательно делать фото в профиль и вполоборота.

9. Использовать специальный фартук для стрижки

Если ты не посещаешь барбершоп и сам ухаживаешь за своей бородой, тебе необходимо приобрести фартук на присосках. Волосы будут падать на фартук, и тебе не придется их убирать после стрижки. Ты просто стряхнешь их в мусорное ведро.

10. Подравнивать контуры с помощью специального гребня

Красивая форма бороды очень важна. Ведь неровная борода с неаккуратными краями ­– это не совсем приятное зрелище. Для того, чтобы подстригать бороду и делать ровную красивую окантовку, необходимо использовать специальный гребень-шаблон. С его помощью легко сбрить лишние волосы и сделать контуры бороды идеальными.