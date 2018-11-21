Джазовая певица София Рубина-Хантер в пятый раз участвует в национальном отборе на «Евровидение»

Неделю назад стали известны имена полуфиналистов конкурса песни Eesti Laul, победитель которого представит Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение». Среди участников полуфинала — известная джазовая певица София Рубина-Хантер, пишет Rus.err.ee.
В конкурсе Eesti Laul София Рубина-Хантер будет участвовать уже в третий раз, а до этого она дважды принимала участие в конкурсе Euro Laul.
По словам Рубиной, зачастую артисты отправляют на конкурс сразу несколько песен разных направлений, и для всех это своего рода лотерея, что же выберут на этот раз.
"В последние годы всегда из моих композиций выбирают более ритмичные песни, а балладу в стиле Уитни Хьюстон и Марайи Кери пока что исполнить не удается. Хотя очень хотелось бы, потому что именно к этому лежит душа", - поделилась в передаче "Кофе+" на ETV+.
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