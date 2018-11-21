Джазовая певица София Рубина-Хантер в пятый раз участвует в национальном отборе на «Евровидение»

В конкурсе Eesti Laul София Рубина-Хантер будет участвовать уже в третий раз, а до этого она дважды принимала участие в конкурсе Euro Laul.

По словам Рубиной, зачастую артисты отправляют на конкурс сразу несколько песен разных направлений, и для всех это своего рода лотерея, что же выберут на этот раз.

"В последние годы всегда из моих композиций выбирают более ритмичные песни, а балладу в стиле Уитни Хьюстон и Марайи Кери пока что исполнить не удается. Хотя очень хотелось бы, потому что именно к этому лежит душа", - поделилась в передаче "Кофе+" на ETV+.