Ср, 21.11.2018
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Сын раскрыл главную тайну смерти Табакова

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Олег Табаков

ФОТО: SCANPIX

Олег Табаков многие годы знал о том, что болен раком. Однако не делал из этого проблемы – жил и работал, как прежде.

Сыновья Олега Табакова узнали о том, что у прославленного актера рак, раньше его жены. Антону и Павлу режиссер рассказал об этом между делом, в разговоре на кухне.

«Это было раньше, чем я узнал. Он сам с этим жил какое-то время. Был я, мой брат Антон. Мы сидели на кухне в Крылатском, и он сказал: "Марина не знает пока". Я немножко не понял, мне было 14-15 лет. Для меня в этом возрасте, если люди болели, то они выздоравливали. Он жил и не делал из этого проблемы, ему мама помогала», – рассказал Павел Табаков.

Олег Табаков – прославленный советский и российский актер, режиссер, художественный руководитель МХТ имени Чехова и «Табакерки». Он скончался 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Незадолго до смерти, уже из последних сил, артист пришел на юбилей литературного и театрального критика Инны Соловьевой, пишет Teleprogramma.pro.

«Очень плохо выглядел. Пришел и сказал: "Я не мог не прийти поздравить Инну". Вошел – мы его держали, потому что он уже не мог идти. После этого визита Олега Табакова не стало через три месяца. Он просто потерял создание, упал дома, его отвезли в больницу. И там он три месяца страдал», – рассказала помощница мэтра Ольга Хенкина.

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