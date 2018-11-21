Сын раскрыл главную тайну смерти Табакова

Сыновья Олега Табакова узнали о том, что у прославленного актера рак, раньше его жены. Антону и Павлу режиссер рассказал об этом между делом, в разговоре на кухне.

«Это было раньше, чем я узнал. Он сам с этим жил какое-то время. Был я, мой брат Антон. Мы сидели на кухне в Крылатском, и он сказал: "Марина не знает пока". Я немножко не понял, мне было 14-15 лет. Для меня в этом возрасте, если люди болели, то они выздоравливали. Он жил и не делал из этого проблемы, ему мама помогала», – рассказал Павел Табаков.

Олег Табаков – прославленный советский и российский актер, режиссер, художественный руководитель МХТ имени Чехова и «Табакерки». Он скончался 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Незадолго до смерти, уже из последних сил, артист пришел на юбилей литературного и театрального критика Инны Соловьевой, пишет Teleprogramma.pro.