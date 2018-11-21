Наряд дня: Мелания Трамп помиловала индейку в пальто Dior за 9000 долларов Шик первой леди
21 ноября 2018, 13:52
Первая леди США на ежегодной церемонии помилования индейки накануне Дня благодарения выглядела особенно изысканно - она была одета в пальто из осенне-зимней коллекции Модного дома Dior. Стоимость этого дизайнерского творения с геометрическим рисунком 9400 долларов США.
48-летняя Мелания Трамп подобрала к дорогому пальто топ и брюки черного цвета, а также сапоги своего любимого бренда Christian Louboutin. Оцените шикарный образ!