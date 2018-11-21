Первая леди США на ежегодной церемонии помилования индейки накануне Дня благодарения выглядела особенно изысканно - она была одета в пальто из осенне-зимней коллекции Модного дома Dior. Стоимость этого дизайнерского творения с геометрическим рисунком 9400 долларов США.