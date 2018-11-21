Ср, 21.11.2018
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  • Ксения Бородина в панике: накрученные подписчики массово исчезают

Ксения Бородина в панике: накрученные подписчики массово исчезают

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Ксения Бородина

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

В Instagram начали удалять накрученные лайки, комментарии, а также накрученных подписчиков. И это очень огорчит тех, кто нечестным образом добывает себе популярность. 

При обнаружении подобных учетных записей их владельцы будут получать уведомление об удалении накрученных лайков, комментариев и подписчиков, а также о необходимости поменять пароль. Ксения Бородина уже почувствовала на себе всю прелесть нововведений – ее «дутые» подписчики стали стремительно исчезать, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

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