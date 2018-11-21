Ксения Бородина в панике: накрученные подписчики массово исчезают

При обнаружении подобных учетных записей их владельцы будут получать уведомление об удалении накрученных лайков, комментариев и подписчиков, а также о необходимости поменять пароль. Ксения Бородина уже почувствовала на себе всю прелесть нововведений – ее «дутые» подписчики стали стремительно исчезать, пишет 7d.org.ua.