Кличко прислал бойфренду бывшей торт в виде полового органа (горячее фото)

На день рождения моей девушки ее бывший решил вспомнить о ней и прислал мне торт в виде члена. Я был польщен. Однако я вместе с анонимом пришли к обоюдному согласию и назначили дату для боя. Аарон Соркин уже начал работу над моим некрологом.