Кличко прислал бойфренду бывшей торт в виде полового органа (горячее фото)
21 ноября 2018, 13:43
Владимир Кличко отправил бойфренду своей бывшей девушки Хейден Панеттьери торт в виде мужского полового органа.
Племянник Владимира Кличко Егор-Даниэль в своем Instagram выложил фото Брайана Хикерсона с тортом в руках. Торт имеет вполне узнаваемую форму.
Под фото Хикерсон написал:
На день рождения моей девушки ее бывший решил вспомнить о ней и прислал мне торт в виде члена. Я был польщен. Однако я вместе с анонимом пришли к обоюдному согласию и назначили дату для боя. Аарон Соркин уже начал работу над моим некрологом.
Бывших парней у Панеттьери хоть отбавляй, но подтверждение того, что это был Кличко – надпись племянника Кличко на фото:
Ну что, дядя Влад мог бы быть фантастическим кондитером.