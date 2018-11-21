Ср, 21.11.2018
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Кличко прислал бойфренду бывшей торт в виде полового органа (горячее фото)

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Владимир Кличко

ФОТО: ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Scanpix

Владимир Кличко отправил бойфренду своей бывшей девушки Хейден Панеттьери торт в виде мужского полового органа. 

Племянник Владимира Кличко Егор-Даниэль в своем Instagram выложил фото Брайана Хикерсона с тортом в руках. Торт имеет вполне узнаваемую форму. 

Под фото Хикерсон написал: 

На день рождения моей девушки ее бывший решил вспомнить о ней и прислал мне торт в виде члена. Я был польщен. Однако я вместе с анонимом пришли к обоюдному согласию и назначили дату для боя. Аарон Соркин уже начал работу над моим некрологом. 

Бывших парней у Панеттьери хоть отбавляй, но подтверждение того, что это был Кличко – надпись племянника Кличко на фото: 

Ну что, дядя Влад мог бы быть фантастическим кондитером. 

ФОТО: Instagram

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