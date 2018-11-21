Галерея: самая горячая и страстная латино-вечеринка Таллинна приняла неожиданный поворот

Music Factory, Bacardi и XL Energy Drink подарили гостям настоящий праздник - фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

В этот раз самая веселая вечеринка города - Baile-bon – праздновала свой восьмой день рождения. Рекордное количество поклонников мероприятия пришли разделить это событие друг с другом. Жаркие танцы, сладкий торт, игристое шампанское сделали праздник незабываемым.

В 23:00 двери клуба Privé распахнулись и DJ Bell радовал гостей популярной музыкой - лучшими зарубежными и русскими хитами, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном «марафоне».

Зажигательные мулатки - создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли побить в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE Christmas Special состоится 14 декабря в ночном клубе Privé, где мы дружной компанией отмечаем наступление Рождества и приближение Нового года!! Начало в 23:00!

Бронируй столик заранее!

Отдыхай красиво и удобно за VIP-столиком! Заказ VIP-столиков: +372 50 24262, gert@musicfactory.ee Больше информации на: www.bailebon.ee или https://www.facebook.com/BaileBon/