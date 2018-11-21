Ср, 21.11.2018
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  • Вот это да! Жителям Эстонии в ближайшие недели раздадут четверть миллиона евро

Вот это да! Жителям Эстонии в ближайшие недели раздадут четверть миллиона евро

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

По случаю своего 25-летия Olympic Casino в ближайшие семь недель раздаст своим посетителям рекордную сумму - более 250 тысяч евро. 

Исполнительный директор Olympic Casino в Эстонии Эрки Тавас уверяет, что данная сумма - неслыханная для Эстонии. «Отмечаем четверть столетия очень достойно, ведь за такое короткое время никогда раньше в Эстонии не разыгрывалось таких денег», - сказал Тавас.

Всего за семь недель упадет девять джекпотов, каждый в размере от 25 до 30 тысяч евро. Как только один джекпот найдет своего обладателя, следующий начнет расти от суммы 25 тысяч. Таким образом, за семь недель будет разыграно в общей сложности от 225 до 270 тысяч евро. 

Джекпот может упасть в любом зале и любом автомате Olympic Casino в Эстонии при ставке даже в 1 евроцент. 

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