«Такой маленький»: звезда «Дома-2» разочарована интимом с актером из «Игры престолов»

Оля призналась, что познакомилась с Китом в Люксембурге.

«Я смотрела много фильмов и сериалов с участием этого актера, поэтому очень приятно лично пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста», – вдохнула Власова. Оказалось, что в плане размеров артисту похвастаться нечем...

Ольга Власова ФОТО: Instagram / Instagram

Судя по всему, Ольга не врет. В подтверждение своих слов Власова показала интимные снимки, на которых изображен человек, как две капли воды похожий на знаменитость, пишет журнал Dom2life. На фотографияхсовершенно голый мужчина лежит на кровати в изнеможении. Звезда "Дома-2", судя по всему, сначала просто "сняла" актера, а после контакта сняла его и на фото. Для архива, так сказать, или суда – если забеременеет и захочет доказать его отцовство. Впрочем, можно при случае заявить и об изнасиловании, это сейчас модно.