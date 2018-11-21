На «музыкальных» похоронах Евгения Осина произошел скандал

Накануне в Москве простились с известным эстрадным певцом Евгением Осиным. Музыканта похоронили на Троекурском кладбище, а место для него было куплено продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным, пишет TopNews.

По словам журналистов, если бы Разин не сделал этого, то Осин был бы кремирован, но благодаря помощи продюсера, певца похоронили по православной традиции.

В гроб артисту положили виниловые диски с его песнями, а во время церемонии бывший продюсер певца Валерий Жаров включил песню «Плачет девушка в автомате», но, по информации РЕН ТВ, это вызвало скандал - многие присутствующие потребовали выключить музыку.

«Он с собой заберет эту песню», - ответил Жаров.

В итоге артиста проводили в последний пусть аплодисментами.

Позднее Андрей Разин опубликовал в соцсетях видео с отпеванием Евгения Осина. По его словам, проводивший обряд священнослужитель не мог сдержать слез.

На похоронах присутствовали его близкие, в том числе единственная дочь Агния и бывшая жена Наталья Черемисина.

Также попрощаться с Осиным пришли его подруга Елена Годунова с дочкой Анастасией - ранее женщину называли его гражданской женой, а девочку - приемной дочерью Евгения.

Осин женился на Черемисиной в 2000 году. В 2002 году у пары родилась дочь Агния. Из-за постоянных запоев музыканта Наталья ушла от мужа, но, по ее словам, не препятствовала встречам отца и дочери. Однако накануне в ходе ток-шоу Агния призналась, что боялась встречаться с отцом.

«Я к нему сначала часто приезжала, но он был в абсолютном неадеквате. А потом я стала его стесняться и бояться. Мы с мамой придумали кодовое слово петушок, и она меня от него забирала. Я звонила ей в истерике и кричала несколько раз: петушок, петушок, петушок. Он либо напивался и засыпал, либо становился очень злым и агрессивным, мне видеть было это крайне тяжело. Я перестала вообще к нему ходить», - заявила она.