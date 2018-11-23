Звезда сериала «Секретные материалы» выглядит инопланетно молодо для своих 50 лет

В минувший понедельник в Лондоне прошел аукцион #SheInspiresMe. Его посетили многие знаменитости, в числе которых оказалась и 50-летняя актриса Джиллиан Андерсон, пишет Woman.

Актриса влюбила в себя зрителей со всего мира, играя агента Скалли в фантастическом сериале «Секретные материалы». В этом году сериалу исполняется 25 лет — кажется, что за это время актриса совсем не постарела. А ведь пару лет назад на фоне личных проблем звезда перестала ухаживать за собой и стала выглядеть намного старше своих лет.

ФОТО: Vida Press