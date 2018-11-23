Звезда сериала «Секретные материалы» выглядит инопланетно молодо для своих 50 лет

С момента появления сериала «Секретные материалы» прошло не одно десятилетие, а Джиллиан Андерсон, игравшая главную героиню Скалли, совсем не изменилась за это время.
В минувший понедельник в Лондоне прошел аукцион #SheInspiresMe. Его посетили многие знаменитости, в числе которых оказалась и 50-летняя актриса Джиллиан Андерсон, пишет Woman.
Актриса влюбила в себя зрителей со всего мира, играя агента Скалли в фантастическом сериале «Секретные материалы». В этом году сериалу исполняется 25 лет — кажется, что за это время актриса совсем не постарела. А ведь пару лет назад на фоне личных проблем звезда перестала ухаживать за собой и стала выглядеть намного старше своих лет.
К счастью, она быстро взяла себя в руки и начала бороться с возрастом. Теперь Андерсон часто хвастается своей преобразившейся внешностью, позируя обнаженной во время съемок в рекламных кампаниях. Вот и на днях Джиллиан снова покрасовалась на светском рауте. Свой строгий образ она дополнила нюдовым макияжем, который придал ей свежесть и отнял еще пару-тройку лет от ее возраста.