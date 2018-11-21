Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова избегают солнца из-за онкологии

Всегда оптимистичные Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вряд ли могли предположить, что их любовь к отдыху в солнечных странах обернется серьезными проблемами со здоровьем. Несколько недель назад артисты признались, что им поставили один диагноз на двоих — рак кожи. После длительного и сложного лечения развитие болезни удалось предотвратить. Теперь музыкантам приходится мириться с серьезными ограничениями. Так, артистам нельзя часто пребывать на солнце и загорать.

Недавно Рыбин и Сенчукова выступали на музыкальном фестивале в Дубае. Разумеется, у супружеской четы было свободное время. Однако они предпочли провести его не на пляже, а в торговом центре.

«На пляж я пришел с Наташей без десяти шесть, когда солнце уже село. Расстелил полотенце, Наташа читала книжку, а я лежал, спал. Нормально. А днем мы были в торговом центре», — рассказал Виктор.

По словам музыканта, врачи запретили им часто принимать солнечные ванны, а также использовать солярий. Сейчас супруги стараются соблюдать абсолютно все рекомендации медиков, ведь в первый год ремиссии риск рецидива максимально высок. А вот от работы Рыбин и Сенчукова не отказываются. По признаю артистов, именно музыка помогла им не сдаться и пройти через страшное испытание.