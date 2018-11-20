Врач назвал болезнь, которая погубила спившегося Осина

Психиатр-нарколог Леонардо Гевара рассказал о причинах остановки сердца музыканта.
В прошедшую субботу от остановки сердца умер автор хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин. О причинах смерти певца рассказал известный психиатр-нарколог Леонардо Гевара.
По его словам, хронический алкоголизм был у музыканта в анамнезе.
«На последней стадии алкоголизма и печень, и сердечно-сосудистая система находятся уже в настолько в печальном состоянии, что смерть наступает безапелляционно либо от цирроза (а именно – печеночной комы, сепсиса, карциномы, пневмонии), либо это от инфаркта или инсульта», - сказал заведующим премиум-отделения клиники Маршака. Эксперта цитирует «Дни.ру».
Специалист заявил, что на фоне злоупотребления алкоголем у Осина развился другой опасный недуг - кардиомиопатия, которая приводит к диффузному поражению сердечной мышцы. В этих случаях пациент страдает от сердечной недостаточности, к тому же нередко заболевание сопровождается ишемией миокарда.
«Кардиомиопатия опасна тем, что на пике запоя у больного алкоголизмом может остановиться сердце. Подозреваю, что именно это стало причиной смерти артиста. Сердце может остановится и от убойной дозы алкоголя на фоне отравления этанолом, но причина тут будет другая: остановка дыхания, и как следствие – остановка сердца», – сказал он.