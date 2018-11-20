Врач назвал болезнь, которая погубила спившегося Осина

В прошедшую субботу от остановки сердца умер автор хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин. О причинах смерти певца рассказал известный психиатр-нарколог Леонардо Гевара.

По его словам, хронический алкоголизм был у музыканта в анамнезе.

«На последней стадии алкоголизма и печень, и сердечно-сосудистая система находятся уже в настолько в печальном состоянии, что смерть наступает безапелляционно либо от цирроза (а именно – печеночной комы, сепсиса, карциномы, пневмонии), либо это от инфаркта или инсульта», - сказал заведующим премиум-отделения клиники Маршака. Эксперта цитирует «Дни.ру».

Специалист заявил, что на фоне злоупотребления алкоголем у Осина развился другой опасный недуг - кардиомиопатия, которая приводит к диффузному поражению сердечной мышцы. В этих случаях пациент страдает от сердечной недостаточности, к тому же нередко заболевание сопровождается ишемией миокарда.