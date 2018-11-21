Горько! Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились

На протяжении нескольких лет известный продюсер и любимая многими актриса жили вместе. Во вторник, 20 октября, 71-летний Бари Алибасов и 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина официально стали мужем и женой. Новоиспеченные супруги принимают поздравления от близких, коллег и поклонников, пишет StarHit.
Взаимная симпатия между Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной возникла несколько лет назад на одном из кинофестивалей. На протяжении некоторого времени пара жила в фактическом браке. Они часто задумывались над тем, чтобы узаконить свои отношения, однако на это, по словам Бари Каримовича, у них попросту не было времени.
А сегодня стало известно, что Лидия Николаевна и Бари Каримович поженились. Продюсер не стал отрицать этот факт, более того, слова Алибасова подтвердили и его представители.
«Да, Бари Каримович и Лидия Федосеева-Шукшина зарегистрировали свои отношения. Произошло это сегодня в Кутузовском ЗАГСе столицы. На регистрации присутствовали лишь самые близкие пары», — рассказала «СтарХиту» помощница Бари Алибасова Светлана.