Горько! Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились

Взаимная симпатия между Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной возникла несколько лет назад на одном из кинофестивалей. На протяжении некоторого времени пара жила в фактическом браке. Они часто задумывались над тем, чтобы узаконить свои отношения, однако на это, по словам Бари Каримовича, у них попросту не было времени.