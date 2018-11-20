Экстренно госпитализированная Лолита вышла на связь
20 ноября 2018, 18:43
Сегодня певица Лолита выступала в белорусском городе Могилев. Во время концерта ей стало плохо, из-за чего она была вынуждена прервать его.
Лолита Милявская рассказала о своем состоянии следующее: «У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста», пишет 7d.org.ua.
Очевидцы сообщают, что давление у Лолиты поднялось еще до начала концерта. Медики пытались его сбить, но их действия не помогли.