Вт, 20.11.2018
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Экстренно госпитализированная Лолита вышла на связь

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Лолита

ФОТО: SCANPIX

Сегодня певица Лолита выступала в белорусском городе Могилев. Во время концерта ей стало плохо, из-за чего она была вынуждена прервать его.

Лолита Милявская рассказала о своем состоянии следующее: «У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста», пишет 7d.org.ua.

Очевидцы сообщают, что давление у Лолиты поднялось еще до начала концерта. Медики пытались его сбить, но их действия не помогли.

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