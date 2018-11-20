Объясняет психолог: лучший способ освободиться от негативных мыслей

Как профессиональный наблюдатель за людьми (социальный психолог) Элисон призналась, что всегда удивлялась, насколько же люди поглощены своими негативными мыслями. Она ощутила это и на себе: когда какой-нибудь журнал отклонял некоторые статьи Элисон, то это всегда ложилось тяжёлым грузом на сердце, даже несмотря на то, что другие статьи принимались к публикации. Так в чём же дело? Почему мы помним о своих неудачах дольше, чем об успехах? Почему радость от успеха мимолётна, а от провала человек может впасть в долгосрочную депрессию?

Вот что советует Элисон Леджервуд. «Мы все интуитивно знаем, что есть разные способы думать об одних и тех же вещах. Ведь, как говорят, для кого-то стакан наполовину пустой, а для кого-то – наполовину полный. Многие исследования показали, что то, как вы описываете «стакан» другим людям, и меняет ваше восприятие ситуации. Но вы когда-нибудь думали, а что произойдёт, если изменить свой взгляд на проблему на противоположный? Можно ли сменить своё отношение к тому, что кажется неприятным, страшным, обидным?», пишет Gorabbit.ru.

Чтобы исследовать этот вопрос, Элисон провела несколько простых экспериментов. Первый из них состоял в информировании участников о новой процедуре в пластической хирургии. Одной группе рассказывали об операции в позитивном ключе (70%-я гарантия успеха), а другой – в негативном (30%-я гарантия неудачи). Естественно, участникам группы, которой рассказывали о процедуре с позитивной стороны, она приглянулась больше, чем тем, кто боялся неудачного исхода операции. wellandgood.com Но как бы там ни было, первой группе рассказали о 30% неудачных результатов пластики, и им немедленно разонравилась эта операция. Но когда второй группе сказали, что в 70% случаев всё заканчивается удачно, участники эксперимента всё равно не изменили своё мнение. Они были запрограммированы на неудачу с самого начала.

«Ну что, намного легче сменить мнение с хорошего на плохое, чем наоборот?, – говорит Элисон. – Мы действительно должны хорошенько поработать, чтобы увидеть изнанку вещей. Это требует усилий, но с каждым разом у вашего мозга будет получаться всё лучше и лучше. Взять, к примеру, исследование U. C Davis, которое показывает, что ежедневная запись вещей, за которые вы благодарны, очень сильно повышает ваше ощущение счастья и благополучия. Вы также можете повторять хорошие новости и делиться ими с другими. Не секрет, что многие из нас любят жаловаться. Так почему бы вместо постоянных жалоб не рассказывать друзьям о том хорошем, что произошло с вами? Да, мозги нужно тренировать, как и мышцы!». На каждый страх — одна неделя.