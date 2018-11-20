Объясняет психолог: лучший способ освободиться от негативных мыслей

Вы уже знаете, что позитивное мышление позволяет жить более полной, счастливой жизнью. Это банальное утверждение, не так ли? Но что делать, если вы и рады бы думать позитивно, но в мозгу роятся только «чёрные» мысли? И как выкинуть их из головы, не прибегая к стимуляторам вроде лекарств, наркотиков и алкоголя? Вот несколько дельных советов от психолога Элисон Леджервуд, которая провела лекцию на тему позитивного мышления на платформе TEDx.
Как профессиональный наблюдатель за людьми (социальный психолог) Элисон призналась, что всегда удивлялась, насколько же люди поглощены своими негативными мыслями. Она ощутила это и на себе: когда какой-нибудь журнал отклонял некоторые статьи Элисон, то это всегда ложилось тяжёлым грузом на сердце, даже несмотря на то, что другие статьи принимались к публикации. Так в чём же дело? Почему мы помним о своих неудачах дольше, чем об успехах? Почему радость от успеха мимолётна, а от провала человек может впасть в долгосрочную депрессию?
Вот что советует Элисон Леджервуд. «Мы все интуитивно знаем, что есть разные способы думать об одних и тех же вещах. Ведь, как говорят, для кого-то стакан наполовину пустой, а для кого-то – наполовину полный. Многие исследования показали, что то, как вы описываете «стакан» другим людям, и меняет ваше восприятие ситуации. Но вы когда-нибудь думали, а что произойдёт, если изменить свой взгляд на проблему на противоположный? Можно ли сменить своё отношение к тому, что кажется неприятным, страшным, обидным?», пишет Gorabbit.ru.
Чтобы исследовать этот вопрос, Элисон провела несколько простых экспериментов. Первый из них состоял в информировании участников о новой процедуре в пластической хирургии. Одной группе рассказывали об операции в позитивном ключе (70%-я гарантия успеха), а другой – в негативном (30%-я гарантия неудачи). Естественно, участникам группы, которой рассказывали о процедуре с позитивной стороны, она приглянулась больше, чем тем, кто боялся неудачного исхода операции. wellandgood.com Но как бы там ни было, первой группе рассказали о 30% неудачных результатов пластики, и им немедленно разонравилась эта операция. Но когда второй группе сказали, что в 70% случаев всё заканчивается удачно, участники эксперимента всё равно не изменили своё мнение. Они были запрограммированы на неудачу с самого начала.
«Ну что, намного легче сменить мнение с хорошего на плохое, чем наоборот?, – говорит Элисон. – Мы действительно должны хорошенько поработать, чтобы увидеть изнанку вещей. Это требует усилий, но с каждым разом у вашего мозга будет получаться всё лучше и лучше. Взять, к примеру, исследование U. C Davis, которое показывает, что ежедневная запись вещей, за которые вы благодарны, очень сильно повышает ваше ощущение счастья и благополучия. Вы также можете повторять хорошие новости и делиться ими с другими. Не секрет, что многие из нас любят жаловаться. Так почему бы вместо постоянных жалоб не рассказывать друзьям о том хорошем, что произошло с вами? Да, мозги нужно тренировать, как и мышцы!». На каждый страх — одна неделя.
Иными словами, просто заведите красивый блокнот благодарностей и записывайте туда все вещи, которые доставляют вам удовольствие. Кроме того, подумайте о своих негативных мыслях со стороны – так, как думал бы другой человек. Опасайтесь негативного мышления, в нём можно утонуть, как в болоте. Не заостряйте внимание на чьих-то обидных комментариях в свой адрес, не огрызайтесь на других людей, потому что до этого кто-то огрызнулся на вас. Оставьте хорошие чаевые официантке, которая была груба с вами. Улыбнитесь человеку, который презрительно вас оглядел с ног до головы. Посмотрим, что сделает с ними такой неожиданный акт доброты! Помните, мы можем перенастроить наши мозги и быть более позитивными, способными прощать, благодарными за то, что у нас есть такая прекрасная возможность – жить».