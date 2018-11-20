Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу 2018 года

По данным издания, за текущий год певица заработала около $83 млн.

Как отмечается, больше всего денег Перри принес тур после релиза альбома Witness, за один концерт певица зарабатывала примерно $1 млн, сообщает Gazeta.ru.

На втором месте расположилась ее соотечественница Тейлор Свифт с заработком около $80 млн. Третье место заняла Бейонсе, которая за минувший год получила порядка $60 млн.