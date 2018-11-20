«Трудно говорить в офлайн»: поведение вдовы и дочери у гроба Евгения Осина вызвало возмущение

Сегодня в Москве простились с певцом Евгением Осиным.
Около двухсот человек пришли проститься с певцом – коллеги, бывшие концертные директора, друзья и поклонники. В первом ряду у гроба сидели продюсер Андрей Разин, который взял на себя все расходы на похороны, сестра покойного, его бывшая жена и дочь. Каждый из них взял слово и рассказал о своем отношении к Осину, передают Dni.
«Женька, спасибо тебе за дочку и прости меня», – сказала вдова Наталья Черемисина. 16-летняя Агния тоже не промолчала, пояснив, правда, что ей «трудно говорить в офлайн». А потом достала дорогой мобильник и прочла в микрофон довольно странное стихотворение, адресованное отцу:
Ты самый родной из всех отцов на земле,
Я хотела отучить тебя от бутылки,
А ты пил стопки одна за одной,
И это было худшей пыткой.
Телеведущая Дана Борисова, которая в свое время отправила Евгения Осина на реабилитацию в Таиланд, услышав это, взорвалась от возмущения.
«Где они были раньше, когда Жене нужна была помощь, почему никто из близких не занимался им? – заявила Борисова в интервью "Дни.ру". – А теперь они стихи читают, по ток-шоу ходят и интервью за деньги раздают. Ведь им теперь трехкомнатная квартирка в 150 "квадратов" достанется! Бессовестные люди!»