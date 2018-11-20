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«Трудно говорить в офлайн»: поведение вдовы и дочери у гроба Евгения Осина вызвало возмущение В Москве простились с певцом (ФОТО)

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ФОТО: Instagram Dni.ru

Сегодня в Москве простились с певцом Евгением Осиным.

Около двухсот человек пришли проститься с певцом – коллеги, бывшие концертные директора, друзья и поклонники. В первом ряду у гроба сидели продюсер Андрей Разин, который взял на себя все расходы на похороны, сестра покойного, его бывшая жена и дочь. Каждый из них взял слово и рассказал о своем отношении к Осину, передают Dni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Женька, спасибо тебе за дочку и прости меня», – сказала вдова Наталья Черемисина. 16-летняя Агния тоже не промолчала, пояснив, правда, что ей «трудно говорить в офлайн». А потом достала дорогой мобильник и прочла в микрофон довольно странное стихотворение, адресованное отцу:

Ты самый родной из всех отцов на земле,

Я хотела отучить тебя от бутылки,

А ты пил стопки одна за одной,

И это было худшей пыткой.

Телеведущая Дана Борисова, которая в свое время отправила Евгения Осина на реабилитацию в Таиланд, услышав это, взорвалась от возмущения.

Дана Борисова

ФОТО: Instagram

«Где они были раньше, когда Жене нужна была помощь, почему никто из близких не занимался им? – заявила Борисова в интервью "Дни.ру". – А теперь они стихи читают, по ток-шоу ходят и интервью за деньги раздают. Ведь им теперь трехкомнатная квартирка в 150 "квадратов" достанется! Бессовестные люди!»

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