«Трудно говорить в офлайн»: поведение вдовы и дочери у гроба Евгения Осина вызвало возмущение

Около двухсот человек пришли проститься с певцом – коллеги, бывшие концертные директора, друзья и поклонники. В первом ряду у гроба сидели продюсер Андрей Разин, который взял на себя все расходы на похороны, сестра покойного, его бывшая жена и дочь. Каждый из них взял слово и рассказал о своем отношении к Осину, передают Dni.

«Женька, спасибо тебе за дочку и прости меня», – сказала вдова Наталья Черемисина. 16-летняя Агния тоже не промолчала, пояснив, правда, что ей «трудно говорить в офлайн». А потом достала дорогой мобильник и прочла в микрофон довольно странное стихотворение, адресованное отцу:

Ты самый родной из всех отцов на земле,

Я хотела отучить тебя от бутылки,

А ты пил стопки одна за одной,

И это было худшей пыткой.

Телеведущая Дана Борисова, которая в свое время отправила Евгения Осина на реабилитацию в Таиланд, услышав это, взорвалась от возмущения.

Дана Борисова ФОТО: Instagram