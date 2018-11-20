Евгения Осина спасли от кремации

Его родственники также не проявили инициативы, поэтому от кремации, как это происходит с «отказными» покойниками, его спас Андрей Разин. Продюсер за свой счет приобрел участок на Троекуровском кладбище. По его словам, он потратил очень приличные деньги, однако это позволит похоронить Осина по православной традиции. Отметим, у Евгения Осина осталось не так много родственников. Это несовершеннолетняя дочь и сестра. Как полагают некоторые коллеги умершего артиста, родственники могут устроить настоящую драку за его немаленькое наследство, пишет 7d.org.ua.