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Пакет из магазина нижнего белья стал новой вирусной оптической иллюзией

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ФОТО: twitter

Пользователь Twitter разместил пост с очередной голой оптической иллюзией. Неоднозначный внешний вид его героини обусловлен простым стечением обстоятельств, главным из которых стал фирменный дизайн пакета c покупками из магазина нижнего белья.

Большинство из нас не хотели бы оказаться на улице в одном белье. Как и героиня следующего поста в Twitter, которая просто не придала значения изображению на своeм пакете с покупками. В итоге оптическая иллюзия сыграла с ней злую шутку на радость многочисленным прохожим.

На первый взгляд может показаться, что девушка забыла надеть брюки, но если приглядеться, то становится понятно, что всё дело в фирменном пакете магазина нижнего белья. Пост собрал больше тысячи лайков. На комментарии тоже не поскупились: «Если бы мне предложили такой пакет, я бы точно попросил другой», «Ноги коротковаты. А вот попка хороша».

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