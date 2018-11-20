Пакет из магазина нижнего белья стал новой вирусной оптической иллюзией

Большинство из нас не хотели бы оказаться на улице в одном белье. Как и героиня следующего поста в Twitter, которая просто не придала значения изображению на своeм пакете с покупками. В итоге оптическая иллюзия сыграла с ней злую шутку на радость многочисленным прохожим.

На первый взгляд может показаться, что девушка забыла надеть брюки, но если приглядеться, то становится понятно, что всё дело в фирменном пакете магазина нижнего белья. Пост собрал больше тысячи лайков. На комментарии тоже не поскупились: «Если бы мне предложили такой пакет, я бы точно попросил другой», «Ноги коротковаты. А вот попка хороша».