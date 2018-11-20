На Певческом поле в Таллинне зажгутся тысячи свечей

На три дня, с 14 по 16 декабря Таллиннское певческое поле превратится в прекрасную Рождественскую страну, где можно будет насладиться традиционными рождественскими песнями в исполнении известных эстонских певцов и хоров, покататься на рождественском поезде, почитать Деду Морозу стихи, поиграть на детской территории игр, где будут открыты: мастерские и специализированные комнаты для занятий, мини-зоопарк, а также кафе Рождественского фестиваля, где всем желающим предложат рождественские блюда на любой вкус!

Но не нужно забывать, что Рождество – это время благотворительности! Вместе мы можем помочь нуждающимся, чтобы принести рождественскую радость в сердца как можно большему количеству людей. Организаторы Рождественского фестиваля - MTÜ Tallinna Jõululaat, в сотрудничестве с партнерами намерен целенаправленно помочь нуждающимся товарами или услугами. Посетители ярмарки тоже могут внести свой вклад – на месте будет коробка для сбора подарков, куда можно положить упакованные подарки, которые наши гости желают подарить на Рождество малообеспеченным семьям. В 2017 году «Семейные рождественские подарки» Большой Таллиннской рождественской ярмарки при сотрудничестве с партнерами и гостями фестиваля получили более 100 различных семей, в которых в ином случае не было бы ни одного подарка к Рождеству!