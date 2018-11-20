В Третьяковской галерее Москвы открывается эстонская выставка! Это точно того стоит

Выставка подготовлена при сотрудничестве Художественного музея Эстонии и Государственной Третьяковской галереи, и представляет собой составленную на основе коллекций двух музеев своеобразную мозаику из работ, созданных эстонскими художниками на протяжении ста лет.

Основное внимание на выставке уделяется произведениям искусства, созданным на протяжении нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны, когда Третьяковская галерея стала активно заниматься коллекционированием эстонского искусства. Вокруг нескольких ключевых произведений выстраивается, при помощи коллекции Художественного музея Эстонии, региональный художественно-исторический контекст. Выставку можно рассматривать как своеобразный срез истории эстонского искусства: наряду с искусством советского периода в экспозиции будут представлены ключевые мастера эстонского модернизма довоенного периода и творчество эстонских художников XXI века.

«Такие выставки, открывающие временные капсулы художественной истории, дают нашим художникам и кураторам превосходную возможность вновь переосмыслить нашу историю и наше искусство», – сказал канцлер Министерства культуры Эстонии Тарви Ситс. «Я благодарю всех тех, кто участвовал в создании выставки, посвященной столетию Эстонской Республики – Художественный музей Эстонии, Тартуский художественный музей, Государственную Третьяковскую галерею и всех наших партнеров», – добавил Ситс. Канцлер Министерства культуры Эстонии Тарви Ситс речь произнесет во время открытия выставки «Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918‒2018».

«Рубеж» ‒ понятие многозначное в эстонском языке, и ассоциируется не только лишь с государственной границей. Словосочетание «поэтика рубежей» используется при исследовании социального и культурного опыта, связанного с границами, а также – при изображении рубежей. Пограничный опыт обогатил эстонцев как при поисках своих корней и происхождения, так и в художественной практике. Темы, рассматриваемые на выставке, исследуют рубежи, место и изменение значения этих понятий во времени. Выставка состоит из пяти частей: «Классика», «Учитель и ученик: Эльмар Китс и Юло Соостер», «Маринистика, символ региона», «Здесь и там: культурное пространство и способы самоопределния» и «Женщины-художники».

На открытии выставки состоится презентация сопровождающей экспозицию книги.

На выставке представлены работы следующих художников: Эдуард Вийральт, Пеэт Арен, Эрик Хаамер, Арнольд Акберг, Александер Кримс, Феликс Рандель, Рейн Таммик, Эльмар Китс, Николай Кормашов, Юло Соостер, Андо Кесккюла, Юри Окас, Лилли-Крыыт Репнау, Пауль Сонтаг, Малле Лейс, Ану Пыдер, Марге Монко, Денеш Фаркаш, Анна Шкоденко, Криста Мёлдер, Эне-Лийс Семпер.

Выставка «Поэтика рубежей» является частью международной культурной программы, посвящённой 100-летию Эстонской Республики. Программа зарубежных выставок Художественного музея Эстонии стартовала в прошлом году с началом председательства Эстонии в Совете Европейского Союза. В рамках программы, при сотрудничестве Художественного музея Эстонии и «ЭР-100», во Дворце изящных искусств «Bozar» в Брюсселе, прошла выставка современного эстонского искусства «Археология экрана», а в Риме, в Национальной галерее современного искусства, прошла масштабная выставка «Конрад Мяги». В начале 2018 года в Национальной галерее искусства в Вашингтоне, а затем – в Художественном музее KUMU, открылась выставка «Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах эпохи Ренессанса». В октябре, во Франции, в городе Нант, при сотрудничестве с Центром современного искусства «Ле Льё Уник» была открыта выставка современного искусства «За расплывающимся горизонтом». С 15 ноября в Японии, в святилище Окуни, открывается выставка графики знаменитого эстонского художника Кальо Пыллу.