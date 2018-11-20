Видео: в Москве прощаются с Евгением Осиным

Евгений Осин считался одним из главных секс-символов 90-х. После выхода песни «Плачет девушка в автомате» каждая вторая жительница страны мечтала выйти замуж за популярного артиста. Вот только умер музыкант в полном одиночестве в своей квартире. По сообщениям друзей артиста, его тело было найдено не сразу: Евгений перестал выходить на связь, и лишь через несколько дней сестра нашла его мертвым, передает StarHit.