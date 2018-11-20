Вт, 20.11.2018
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  • Видео: в Москве прощаются с Евгением Осиным

Видео: в Москве прощаются с Евгением Осиным

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ФОТО: Instagram

На Троекуровском кладбище в Москве состоялись похороны Евгения Осина. Тело артиста было найдено 17 ноября. В последние годы музыкант много пил, и поэтому поклонники считают, что причиной трагедии стала хроническая интоксикация.

Евгений Осин считался одним из главных секс-символов 90-х. После выхода песни «Плачет девушка в автомате» каждая вторая жительница страны мечтала выйти замуж за популярного артиста. Вот только умер музыкант в полном одиночестве в своей квартире. По сообщениям друзей артиста, его тело было найдено не сразу: Евгений перестал выходить на связь, и лишь через несколько дней сестра нашла его мертвым, передает StarHit.

20 ноября состоялось прощание с кумиром миллионов. Поминальная служба была организована в ритуальном зале Троекуровского кладбища, и именно там собрались многочисленные друзья Осина, пожелавшие проводить его в последний путь.

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