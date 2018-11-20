Какие знаки Зодиака ждет успех в 2019 году: гороскоп Павла Глобы

Павел Глоба - один из самых известных астрологов не только в России, но и на просторах СНГ. Его прогнозы одновременно основаны на астрологических и астрономических сведениях, поэтому выделяются особенной конкретикой. Если верить китайскому гороскопу, то предстоящий год будет успешным в плане личностного роста, заработка и осуществления планов. Павел Глоба не только описывает влияние планет, но и дает ценные рекомендации для достижения успеха.

Овен

Темперамент Овнов в 2019 году будет подпитывать планета-покровитель Марс. Марс всегда усиливает агрессивный настрой Овна, так что представителям данного знака рекомендовано опасаться острых споров и провокационного поведения.

Для многих Овнов Марс припас перемены в судьбе: обстановка жизни начнет меняться к лучшему. Если в январе и феврале правильно расставить приоритеты, а в марте, апреле и мае упрямо идти к целям, то покровитель отзовется потоком успеха и неожиданной удачи. Причем это затронет не только финансовую и любовную сферы, но и самопродвижение и успехи в духовном плане.

Наступающий 2019 год для людей, рожденных под эгидой Тельца, будет переполнен случайностями и противоречиями. С одной стороны, Тельцов ждет успех во многих областях, проблемы буквально будут решаться сами собой. С другой - можно заметить постоянные недоразумения и нестыковки в делах. Чтобы их избежать, нужно оставаться уверенным в себе человеком.

Год Желтой Свиньи может принести в жизнь Тельцов славу, удачу и благополучие, но лишь в случае контроля собственных эмоций и действий по отношению к близким.

Меркурий выступит в качестве управителя 2019 года, в связи с чем для успеха понадобится банальное трудолюбие.

Близнецы

Для представителей этого созвездия именно год Желтой Свиньи может стать периодом кардинальных перемен в жизни. Очень важными планетами будут Уран и Нептун. До 20 июня эти планеты объединят силы против Близнецов.

Наблюдаются риски, что череда неудач разобьет многие планы и надежды. Непреодолимое давление планет будет влиять на Близнецов, пока те не изменят восприятие.

Все неприятности, возникающие на пути в этом году, нужно принимать как точки роста. Если начать анализировать происходящее, то можно добиться невероятной удачи.

Работа над собой, которая будет проведена правильно, поможет Близнецам получить желаемое уже в июле. Далее Нептун уйдет в ретроград, где останется до ноября 2019 года. Это будет период взлета, интенсивного личностного и карьерного роста.

Наблюдаются удачные возможности для духовных поисков, которые помогут стать лучше.

Если Близнецам удастся отодвинуть свои амбиции в сторону и посмотреть на жизнь сквозь призму рассудительности, они проведут остаток года позитивно и почти без проблем.

Рак