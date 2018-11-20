Какие знаки Зодиака ждет успех в 2019 году: гороскоп Павла Глобы

2019 год - время перемен. Многих представителей зодиакального круга ждет успех. Астропрогноз на год от Павла Глобы поможет вам увидеть полную картину.
Павел Глоба - один из самых известных астрологов не только в России, но и на просторах СНГ. Его прогнозы одновременно основаны на астрологических и астрономических сведениях, поэтому выделяются особенной конкретикой. Если верить китайскому гороскопу, то предстоящий год будет успешным в плане личностного роста, заработка и осуществления планов. Павел Глоба не только описывает влияние планет, но и дает ценные рекомендации для достижения успеха.
Овен
Темперамент Овнов в 2019 году будет подпитывать планета-покровитель Марс. Марс всегда усиливает агрессивный настрой Овна, так что представителям данного знака рекомендовано опасаться острых споров и провокационного поведения.
Для многих Овнов Марс припас перемены в судьбе: обстановка жизни начнет меняться к лучшему. Если в январе и феврале правильно расставить приоритеты, а в марте, апреле и мае упрямо идти к целям, то покровитель отзовется потоком успеха и неожиданной удачи. Причем это затронет не только финансовую и любовную сферы, но и самопродвижение и успехи в духовном плане.
Наступающий 2019 год для людей, рожденных под эгидой Тельца, будет переполнен случайностями и противоречиями. С одной стороны, Тельцов ждет успех во многих областях, проблемы буквально будут решаться сами собой. С другой - можно заметить постоянные недоразумения и нестыковки в делах. Чтобы их избежать, нужно оставаться уверенным в себе человеком.
Год Желтой Свиньи может принести в жизнь Тельцов славу, удачу и благополучие, но лишь в случае контроля собственных эмоций и действий по отношению к близким.
Меркурий выступит в качестве управителя 2019 года, в связи с чем для успеха понадобится банальное трудолюбие.
Близнецы
Для представителей этого созвездия именно год Желтой Свиньи может стать периодом кардинальных перемен в жизни. Очень важными планетами будут Уран и Нептун. До 20 июня эти планеты объединят силы против Близнецов.
Наблюдаются риски, что череда неудач разобьет многие планы и надежды. Непреодолимое давление планет будет влиять на Близнецов, пока те не изменят восприятие.
Все неприятности, возникающие на пути в этом году, нужно принимать как точки роста. Если начать анализировать происходящее, то можно добиться невероятной удачи.
Работа над собой, которая будет проведена правильно, поможет Близнецам получить желаемое уже в июле. Далее Нептун уйдет в ретроград, где останется до ноября 2019 года. Это будет период взлета, интенсивного личностного и карьерного роста.
Наблюдаются удачные возможности для духовных поисков, которые помогут стать лучше.
Если Близнецам удастся отодвинуть свои амбиции в сторону и посмотреть на жизнь сквозь призму рассудительности, они проведут остаток года позитивно и почти без проблем.
Рак
В 2019 году Юпитер уготовил Ракам проверку на прочность и целеустремленность. Астролог сообщает, что именно от упрямого продвижения к целям будет зависеть финальный успех Раков. Есть и сложности: до 11 августа Юпитер будет находиться в ретро-фазе. Неоднозначное влияние покровителя и возвращение прошлых проблем могут спутать карты и сбить Раков с намеченного пути. Специалисты dailyhoro.ru советуют сконцентрироваться на главном и следовать своим целям, несмотря на проблемы.
Август подведет черту под прошлым представителей этого созвездия. Начнется новая жизнь. С 11 августа по 1 декабря
Юпитер плотно закрепится в знаке Стрельца, что позволит Ракам легко принимать серьезные решения, правильно оценивать происходящее, беспроблемно двигаться к целям.
Прямое движение покровителя позитивно отразится на амбициях, усилит интуицию и поднимет жизненный тонус. В декабре 2019 года наступит время перехода Юпитера из Стрельца в знак Козерога. Снизить риски попадания в неприятные ситуации помогут лишь уверенность в себе и поддержка близких.
Лев
В год Желтой Земляной Свиньи в схватке за успех Львов столкнутся покровительствующее им Солнце и антагонист Сатурн, в связи с чем Львам придется непросто. Астролог дает всего 3 рекомендации: будьте смелы в идеях, трудолюбивы в работе и реализации планов, сдержаны в общении с людьми. Важно запомнить следующее:
наступающий год - не лучшее время, чтобы рассказывать о своих планах, делиться победами и обсуждать идеи даже с близкими людьми. 2019 год связан с активизацией завистников и недоброжелателей,
которые могут присвоить идеи Львов себе.
Период ретроградации Сатурна с 30 марта по 18 сентября поможет передохнуть от резких перемен и неприятностей. В это время астролог не советует решаться на слишком смелые шаги, помня о том, что год богат не только на удачу и успехи, но и на изобилие недобросовестных лиц.
Дева
Меркурий и Юпитер - две планеты, которые будут регулировать события в жизни Дев. Благодаря их влиянию Девам предстоит пережить наплыв перемен и энергии наряду с возможностями для самореализации. В начале и середине года удастся внедрить креативные идеи в жизнь, используя предприимчивость и последовательность. Необходимо вовремя включиться в процесс, направив энергию на реализацию своих желаний, а не на решение чужих проблем.
В 2019 году личные интересы важно поставить на ступень выше других, в том числе родственников.
Запомнить стоит следующее: Юпитер может сеять иллюзии весь год кряду, поэтому многие возможности следует подвергать скепсису и не браться за то, в чем нет стопроцентной уверенности.
Наиболее удачный период, который в новом году ожидает Дев, связан с нахождением покровителя в их собственном знаке. С 28 августа по 13 сентября многие мечты и планы станут вполне реальны.
Весы
В новом году Весов ждет успех, если те обретут упорство и целеустремленность. Наступающий год Свиньи даст возможность переиграть многие ситуации, проделать работу над ошибками, перевоспитать себя, научиться зрело реагировать на проблемы, подбрасываемые Вселенной.
Предстоит расставить правильно приоритеты и сделать выводы. Если подойти к этому со всей серьезностью, то к середине года неприятные подарки сменятся позитивными переменами.
Жизненные изменения могут проявиться в периоды с 7 января по 2 февраля (Венера в Стрельце), с 26 марта по 19 апреля (Венера в Рыбах), с 15 мая по 8 июня (Венера в Тельце), с 14 сентября по 7 октября (Венера в Весах), со 2 ноября по 25 ноября (Венера снова в Стрельце). Астролог отмечает позитивные астрологические тенденции, когда жизнь представителей этого знака кардинально изменится. В эти периоды будет высока вероятность изменить судьбу в лучшую сторону, главное - внимательно выбирать путь.
Скорпион
Уран и Юпитер приготовили для Скорпионов год перемен. Успех достанется тем, кто готов прощать и забывать обиды как себе, так и окружающим. В марте Уран сменит полярность при входе в знак Тельца, что немного приземлит амбиции. С этого месяца Скорпионам желательно запастись терпением и трудолюбием, ведь придется идти против течения, ставить себе посильные цели и достигать их. Воодушевлять будет Юпитер.
Правда, с реализацией целей можно потянуть до лета, ожидая моральной готовности.
Если Скорпионы не будут готовы покинуть зону комфорта, то все отложенные перемены, страхи и опасения единым потоком ворвутся в жизнь, что может породить период хаоса и суеты чуть ли не до конца года.
Несмотря на кардинальную перестройку, жизнь принесет успех и победы.
Стрелец
Гороскоп на новый год для Стрельцов можно назвать неоднозначным. Если 2018 год прошел впустую, без реализации целей, Стрельцам грозит потеря ориентиров, целей и уверенности. Если же это не так и в 2019 году Стрельцы продолжат начатый путь, то год можно будет назвать успешным, особенно в деловой и личной сферах.
Данный прогноз обусловлен влиянием Юпитера и Солнца. Оба покровителя несут исключительно позитивный посыл, но проблема в том, что их воздействие способно раздуть паруса только ранее начатых дел.
Избегать следует прострации, особенно в период резкой смены полярности Юпитера, которая впервые за год произойдет в начале декабря. 2 декабря Юпитер совершит переход из Стрельца в Козерога, чем сместит приоритеты. Астролог советует спланировать на это время отдых или отпуск, чтобы сократить риски неудач. Принятие верных решений будет временно заморожено, а вероятность невезения в жизни возрастет почти максимально.
Козерог
Особенно важные планеты на ближайший год - покровительствующий воле и упорству Марс и усиливающая удачу Венера. Активные планеты подарят Козерогам то, чего им не хватает для полного счастья. Астролог советует подмечать подсказки Вселенной с 1 января, когда Марс окрепнет в Овне.
Смена энергетики покровителя в начале года станет чем-то вроде разгоночной полосы. Важно осознать ошибки и постараться их исправить.
Марс благоволит тем, кто готов устремить взгляд в будущее, доверяя своим инстинктам и интуиции. Именно она в силах наполнить жизнь Козерогов яркими переменами и успехами.
Стремление быть лучше станет отправной точкой в новую жизнь, но для полного успеха потребуется активная работа. Благодаря влиянию Венеры, Козерогов ждет множество успехов в наступающем году. Но им следует помнить, что никто за них не достигнет успеха. В течение года, особенно в апреле и мае, люди этого созвездия не раз столкнутся с несвойственными колебаниями и опасениями. Козерогам следует взять всю волю в кулак и принять решение, ведь многое будет поставлено на карту.
Водолей
По отношению к Водолеям планеты будут вполне снисходительны, но лишь в некоторых случаях. Влияние Солнца (антагониста Водолея) будет провоцировать бросить начатое, заняться чем-то новым и необычным, из-за чего многие Водолеи могут попасть в ловушку, уготованную звездами. Лишь упорство и трудолюбие помогут получить желаемое.
Тем, кто заинтересован в благополучии и процветании, в 2019 году стоит найти занятие по душе и ответственно выполнять его, не пытаясь что-то доказать окружающим, в частности руководству.
Лишь размеренная работа поможет укрепить авторитет и получить долгожданное повышение.
Поддержка придет от Нептуна, который весь год будет стабилен и активен. С его энергетикой можно будет структурировать идеи и обдумывать действия, чтобы те были удачнее. Жизнь в 2019 году может казаться неоднозначной, наполненной проблемами и невзгодами. Водолеи будут находиться в постоянной войне со своим внутренним Я, и лишь работа над собой поможет выправить ситуацию.
Рыбы
В начале 2019 года Рыбам стоит направить свой взгляд на финансовый сектор. Юпитер, а также Венера пророчат им перемены, способные сбить с толку, но необходимые для достижения успеха. Вероятны смена работы, смена деятельности, открытие собственного дела или прорыв по карьерной лестнице.
Упорство и позитивный настрой позволят Рыбам уже в начале февраля добиться успеха и посвятить оставшиеся месяцы адаптации и личностному развитию.
Перемены в личной жизни придут позднее, примерно в марте 2019 года. Рыб немного взбудоражит влияние Венеры, которое окажется причиной конфликтов и недопонимания в семье. Однако преодоление этого кризиса станет, пожалуй, основной задачей на год. Вероятно, наступающий год принесет многим Рыбам обилие чувств, яркие романы, бурную любовь, которая положит начало серьезным отношениям.