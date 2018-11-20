Фото: австралиская супермодель удивила фигурой после родов
20 ноября 2018, 14:59
Австралийская модель и актриса 32-летняя Николь Трунфио удивила фигурой после родов. На днях звезда появилась на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке.
Николь, которая родила второго ребенка в январе этого года, приехала на гала-вечер вместе с мужем, музыкантом Гэри Кларком-младшим.
О том, что после рождения двух сыновей, Николь Трунфио может похвастаться идеальной фигурой, говорят и снимки с пляжа, которые недавно просочились в СМИ.