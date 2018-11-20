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Фото: австралиская супермодель удивила фигурой после родов

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Nicole Trunfio ja Cary Clark Jr 19. novembril heategevusüritusel.

ФОТО: Evan Agostini / AP

Австралийская модель и актриса 32-летняя Николь Трунфио удивила фигурой после родов. На днях звезда появилась на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке. 

Николь, которая родила второго ребенка в январе этого года, приехала на гала-вечер вместе с мужем, музыкантом Гэри Кларком-младшим.

О том, что после рождения двух сыновей, Николь Трунфио может похвастаться идеальной фигурой, говорят и снимки с пляжа, которые недавно просочились в СМИ.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

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