Россиянка в нижнем белье прыгнула в озеро, но все пошло не так (видео)
20 ноября 2018, 13:13
В соцсетях набирает популярность видео экстремального прыжка девушки в замерзшее озеро.
На ролик обратило внимание издание Ru.Sputnik.kg со ссылкой на The Daily Mail.
На кадрах девушка сняла одежду и, оставшись в нижнем белье, побежала босиком по деревянному настилу. Оттолкнувшись от края, она прыгнула, но, как оказалось, вода в водоеме замерзла, покрывшись льдом. В итоге красивый прыжок не получился, и девушка сильно ударилась об лед, на поверхности которого появились трещины.
Как сообщается, курьез произошел в Балашихе (Россия). Позднее в социальных сетях появился снимок, как экстремалка лежит в постели со сломанной лодыжкой.
Смотрите видео!