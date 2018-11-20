Россиянка в нижнем белье прыгнула в озеро, но все пошло не так (видео)

На кадрах девушка сняла одежду и, оставшись в нижнем белье, побежала босиком по деревянному настилу. Оттолкнувшись от края, она прыгнула, но, как оказалось, вода в водоеме замерзла, покрывшись льдом. В итоге красивый прыжок не получился, и девушка сильно ударилась об лед, на поверхности которого появились трещины.