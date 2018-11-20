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  • Россиянка в нижнем белье прыгнула в озеро, но все пошло не так (видео)

Россиянка в нижнем белье прыгнула в озеро, но все пошло не так (видео)

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Vene neiu hüppas järve, ent ei taibanud, et seda katab paks jääkiht.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'ist

В соцсетях набирает популярность видео экстремального прыжка девушки в замерзшее озеро.

На ролик обратило внимание издание Ru.Sputnik.kg со ссылкой на The Daily Mail

На кадрах девушка сняла одежду и, оставшись в нижнем белье, побежала босиком по деревянному настилу. Оттолкнувшись от края, она прыгнула, но, как оказалось, вода в водоеме замерзла, покрывшись льдом. В итоге красивый прыжок не получился, и девушка сильно ударилась об лед, на поверхности которого появились трещины.

Как сообщается, курьез произошел в Балашихе (Россия). Позднее в социальных сетях появился снимок, как экстремалка лежит в постели со сломанной лодыжкой.

Смотрите видео!

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