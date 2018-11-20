Секс-шопы в беде: неугомонные жители Эстонии так и норовят украсть пустые коробки из-под вагин

«Есть люди, которые так зарабатывают себе на жизнь. И именно с этой целью посещают магазины, чтобы за день что-то заработать. Мы к этому готовы, поэтому большая часть товаров у нас в закрытых прилавках. Продавец постоянно наблюдает и следит, чтобы избежать краж», - говорит Критина Валинг.