Секс-шопы в беде: неугомонные жители Эстонии так и норовят украсть пустые коробки из-под вагин

Совсем недавно мы прочитали новость о том, как жительницы Австралии воровали дорогие фаллоимитаторы, с той же проблемой столкнулись и организаторы Фестиваля эротики в Берлине. Как обстоит дело с кражами в эстонских магазинах? Об этом рассказывает работница секс-шопа Planet Amor Кристина Валинг.
«Есть люди, которые так зарабатывают себе на жизнь. И именно с этой целью посещают магазины, чтобы за день что-то заработать. Мы к этому готовы, поэтому большая часть товаров у нас в закрытых прилавках. Продавец постоянно наблюдает и следит, чтобы избежать краж», - говорит Критина Валинг.
По словам продавцам, воруют даже пустые коробки, хотя по ней сразу понятно, что она пустая. Также пропадают пустые DVD-коробки, которые тоже пустые. Продавец предполагает, что товары могут воровать наркоманы, поскольку их сознание затуманено и они становятся смелее.
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